В субботу, 2 июня, скоропостижно скончалась директор школы № 49 Надежда Александровна ШУРХАЛЕНКО.

Как рассказали нам в управлении образования, похороны состоятся во вторник, 5 июня. О месте и времени будет сообщено позже.

Надежда Александровна - заслуженный работник образования Калужской области. Награждена нагрудным знаком «Почётный работник общего образования Российской Федерации». Долгое время работала директором школы № 3 Калуги, затем возглавила школу № 49.

Выражаем свои искренние соболезнования родственникам и близким покойной.