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Скончалась директор школы № 49

04.06.2018 10:36 2 6690 Елена Французова
Скончалась директор школы № 49

В субботу, 2 июня, скоропостижно скончалась директор школы № 49 Надежда Александровна ШУРХАЛЕНКО.

Как рассказали нам в управлении образования, похороны состоятся во вторник, 5 июня. О месте и времени будет сообщено позже.

Надежда Александровна - заслуженный работник образования Калужской области. Награждена нагрудным знаком «Почётный работник общего образования Российской Федерации». Долгое время работала директором школы № 3 Калуги, затем возглавила школу № 49.

Выражаем свои искренние соболезнования родственникам и близким покойной.


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Тэги: образование
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