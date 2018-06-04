В субботу, 2 июня, скоропостижно скончалась директор школы № 49 Надежда Александровна ШУРХАЛЕНКО.
Как рассказали нам в управлении образования, похороны состоятся во вторник, 5 июня. О месте и времени будет сообщено позже.
Надежда Александровна - заслуженный работник образования Калужской области. Награждена нагрудным знаком «Почётный работник общего образования Российской Федерации». Долгое время работала директором школы № 3 Калуги, затем возглавила школу № 49.
Выражаем свои искренние соболезнования родственникам и близким покойной.
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