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В середине недели сильно похолодает, пойдут дожди

04.06.2018 12:43 1 2000 Татьяна Светлова
В середине недели сильно похолодает, пойдут дожди

В понедельник, 4 июня, Калужская область будет находиться в южной части циклона. Нас ждёт хорошая погода. Хотя во второй половине дня местами по области возможен небольшой дождь. Температура воздуха в Калуге составит +24..+26 градусов. Ветер западный, 5-10 м/с, с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление составит 735 мм рт. ст., что ниже нормы.

Во вторник ночью столбики термометров покажут +13..+15, днём при этом будет не выше +17. Подойдёт холодный атмосферный фронт. Ожидается дождь, местами сильный, гроза. Ветер западный, северо-западный, местами с порывами в 13-18 м/с.

В среду, 6 июня, ночью похолодает до +5..+7, днём будет всего +13..+15 градусов. Местами - небольшой дождь. Ветер северо-западный, северный, с порывами до 13-18 м/с.

В четверг, 7 июня, ночью прогнозируется +4..+6, днём – до +16.

В пятницу ночь будет холодная – около +5, днём – до +19. По области местами пройдут небольшие дожди.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.


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Тэги: погода
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