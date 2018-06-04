«Нас травят!»: жители Секиотово задыхаются уже неделю

В понедельник, 4 июня, на планёрке в горуправе Калуги рассказали о происшествии в деревне Секиотово.
- 27 мая на полигоне в районе Секиотовского кольца были размещены несанкционированные отходы, - сообщил первый заместитель городского головы Алексей ДМИТРИЕВ. - По имеющейся информации, это куриный помёт. В настоящий момент производится вывоз данных отходов, и до 8-го числа организация, которая данные отходы вывозит, планирует завершить работы. Поэтому жители могут не переживать за нездоровый запах, который там есть сейчас.
Как нам рассказали жители деревни, поздним вечером несколько «Тонаров» въехало на полигон, что-то сгрузили и уехали. На следующий день люди почувствовали себя плохо. У взрослых начались головные боли, у малышей - рвота. Выйти на улицу можно было только в респираторных масках.
Жители позвонили в Роспироднадзор по Калужской области, вызвали МЧС. Приезжал руководитель комитета по благоустройству Михаил Березин, явилось руководство полигона, но предоставить документы на то, что было вывалено, не смогло. Были взяты пробы вещества. Анализы будут готовы лишь через 10 дней.
Сначала людям заявили, что привезли перегной, чтобы сдобрить почву, потом - что незаконно вывалила помёт некая птицефабрика. При этом полигон, который был закрыт ещё в 2016 году, охраняется. Не совсем понятно, как могли без ведома его руководства въехать машины.
- Нас просто травят! – заявляют жители. – Так куриный помёт не пахнет, так воняют останки животных!
Они заказали собственную независимую экспертизу.
Подробнее о происшествии читайте в ближайшем номере «Калужского перекрёстка», который выйдет в среду, 6 июня.
Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
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Заслонка дроссельная WV Golf 4 06A133063G
Дверь задняя R Chevrolet Aveo T250
Крышка багажника Daewoo Nexia N150 '
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