Картина дня: беда на дороге и погодный рекорд

Рассказываем, какими новостями запомнилась пятница, 1 июня.
В жуткой аварии на Киевской трассе погибли 10-месячный малыш и 52-летняя женщина. Ещё пять человек, среди которых годовалый ребёнок, попали в больницу.
Первый день лета побил рекорд 1956 года. Подробнее о погоде рассказала метеоролог Татьяна Инкина.
Жителя Обнинска отправили в колонию на 23 года за жестокое убийство двух женщин. Это одно из самых суровых наказаний в нашей области за последние годы.
На скверопарк опять собираются тратить деньги. Там запланированы работы на 6 миллионов рублей.
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Картина дня: стояние в Анненках и летние морозы 31.05.2018 20:00
Картина дня: новые берега Оки, светофор и места для купания 30.05.2018 20:00
Картина дня: трагедия на мосту и новый памятник 29.05.2018 20:00
Картина дня: БТР на Кирова, выпавший ребёнок, демографический крест 28.05.2018 20:00
Картина дня: жестокие дети и платная рыбалка 25.05.2018 20:00
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