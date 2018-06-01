Глас народа
Важно:
Голосование
«Клиника года-2018» открыто!
Пятница, 01 июня
$ 62.02 0.57
72.58 0.06
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Картина дня

Картина дня: беда на дороге и погодный рекорд

01.06.2018 20:00 0 209 Дмитрий Ивьев
Картина дня: беда на дороге и погодный рекорд

Рассказываем, какими новостями запомнилась пятница, 1 июня.

В жуткой аварии на Киевской трассе погибли 10-месячный малыш и 52-летняя женщина. Ещё пять человек, среди которых годовалый ребёнок, попали в больницу.

Первый день лета побил рекорд 1956 года. Подробнее о погоде рассказала метеоролог Татьяна Инкина.

Жителя Обнинска отправили в колонию на 23 года за жестокое убийство двух женщин. Это одно из самых суровых наказаний в нашей области за последние годы.

На скверопарк опять собираются тратить деньги. Там запланированы работы на 6 миллионов рублей.

О других событиях дня читайте в нашей ленте новостей.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: картина дня общество
Еще новости из рубрики «Картина дня»

Картина дня: стояние в Анненках и летние морозы 31.05.2018 20:00

Картина дня: новые берега Оки, светофор и места для купания 30.05.2018 20:00

Картина дня: трагедия на мосту и новый памятник 29.05.2018 20:00

Картина дня: БТР на Кирова, выпавший ребёнок, демографический крест 28.05.2018 20:00

Картина дня: жестокие дети и платная рыбалка 25.05.2018 20:00


Карта настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

Порадовала: 0%

Не зацепила: 0%
 
 
 
 

Опечалила: 0%

Возмутила: 0%

Порадовала  Возмутила  Опечалила  Не зацепила


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 02 июня, 15:00
Военно-исторический фестиваль «Боровский рубеж»
Боровск
вс 03 июня, 14:00
Фестиваль современного искусства «Циолковский Фест»
Инновационный культурный центр (ИКЦ)
вс 10 июня, 10:30
Детский фестиваль "Петухи и гуси в городе Тарусе"
Таруса
чт 19 июля, 18:30
Фестиваль "Бессонница-2018"
Калужская область

Для детей

сб 02 июня, 10:00
Экологический парк «Биосфера»
Экопарк "Биосфера"
вс 03 июня, 17:00
Мероприятия в "Ритме лета" на июнь
Центральный парк культуры и отдыха
вс 03 июня, 17:02
Мастер-класс «Дети рисуют книги»
Небо, антикафе
ср 06 июня, 10:30
Детский абонемент.Мюзикл "Кукольное сердце"
Дом музыки

Концерты

сб 02 июня, 18:00
Отчетный фестиваль танцевального центра "Легенда"
Арена КТЗ, ДК
сб 02 июня, 21:00
Infected Rain
GaragE Bar (Бар Гараж)
вс 03 июня, 20:00
Большой метал-вечер
GaragE Bar (Бар Гараж)
вс 03 июня, 19:00
Макс Барских. "Туманы"
Инновационный культурный центр (ИКЦ)

Кино

Дэдпул 2
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Садко
Два хвоста
Новости компаний

Похоронный дом «СТЕЛЛА»: с уважением и заботой

Лучших работодателей наградили в Калуге.

Россельхозбанк снизил ставки на рефинансирование потребительских кредитов

Киберпонедельник в МегаФоне

Последние объявления на KupiSlona.ru

Бачок расширительный Seat Cordoba 96-99

Цена: 500 руб.

Корпус термостата Seat Cordoba 96-99

Цена: 1 000 руб.

Вентилятор охлаждения Seat Cordoba 96-99

Цена: 2 000 руб.
Опросы
Лето приближается. А где вы будете отдыхать в этом году? 
 
Обойдусь без отпуска
 145
Буду дома или на даче
 327
Поеду на море в России
 127
Поеду за границу
 129
Всего проголосовало: 728
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Кукла

Viktorch1311 28 мая 2018 11:51

Хорошая музыка - Спорт

Viktorch1311 17 мая 2018 22:56

Юмор и флуд - Инаугурация и смартфоны

Viktorch1311 07 мая 2018 12:48

Хорошая музыка - Всё же пятница...

drughunter 27 апр 2018 19:24

Новости партнеров

Магический блеск колец из серебра

Конструкция и общепринятая классификация вилочных погрузчиков

Особенности и преимущества программного обеспечения «1С»

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.