Картина дня: беда на дороге и погодный рекорд

Рассказываем, какими новостями запомнилась пятница, 1 июня.

В жуткой аварии на Киевской трассе погибли 10-месячный малыш и 52-летняя женщина. Ещё пять человек, среди которых годовалый ребёнок, попали в больницу.

Первый день лета побил рекорд 1956 года. Подробнее о погоде рассказала метеоролог Татьяна Инкина.

Жителя Обнинска отправили в колонию на 23 года за жестокое убийство двух женщин. Это одно из самых суровых наказаний в нашей области за последние годы.

На скверопарк опять собираются тратить деньги. Там запланированы работы на 6 миллионов рублей.

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