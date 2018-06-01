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Первый день лета побил рекорд 1956 года

01.06.2018 15:58 4 2370 Оксана КОЛОСОВА
Первый день лета побил рекорд 1956 года

Утро 1 июня оказалось для Калуги самым холодным за последние 62 года. Об этом на своей странице в социальных сетях написала заслуженный метеоролог Калужской области Татьяна ИНКИНА.

«Минимальная температура воздуха понизилась до +2.0 градусов, - сообщила Татьяна Владимировна. – В исторических дневниках погоды последний раз такой холод в Калуге был зарегистрирован 1 июня 1956 года».

Но уже в предстоящие выходные северные потоки сменятся на западные, начнётся адвекция тёплого воздуха, угроза заморозков минует, добавляет Татьяна Инкина.

Что касается прогнозов на более отдалённый период, то, по данным Gismeteo, предположительно в середине июня над Центральной Россией начнётся формирование высокого антициклона. Следствием этого может стать первая в сезоне жара. С 14 июня прогнозируется температура до +29 и выше. По расчётам метеорологов, жаркая погода продержится шесть дней.

Если говорить о погоде на весь летний период, то, как сообщают федеральные СМИ со ссылкой на главу Гидрометцентра Романа Вильфанда, ожидается, что она будет неустойчивой: жара не будет стабильной, её будут сменять периоды резкого снижения температуры.


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Тэги: погода статистика татьяна инкина
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