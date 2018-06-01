Убийство двух женщин: извращенцу вынесли приговор

В пятницу, 1 июня, Калужский областной суд вынес приговор 28-летнему жителю Обнинска. Мужчину признали виновным в убийстве двух женщин, изнасиловании и разбое.

Мужчину задержали в январе 2017 года по подозрению в убийстве своей 31-летней знакомой. Ранее мы уже рассказывали об этом жутком случае.

Погибшая снимала комнату в общежитии и вовремя не внесла очередную оплату. Хозяйка жилья пришла проверить квартирантку и нашла следы крови и тело погибшей, спрятанное под диваном в ящике для белья. Подозреваемого за несколько дней до этого видели соседи убитой. Так следователям удалось выйти на его след.

- 23 декабря 2016 года он приехал в гости к потерпевшей. Между ними произошел конфликт, женщина ударила мужчину, а тот, разозлившись, нанес ей множественные ножевые ранения, - рассказали 1 июня в калужском региональном управлении Следственного комитета. - После совершения преступления мужчина переложил тело погибшей в ящик дивана, разбросал вещи по комнате, желая инсценировать ограбление, а затем покинул место происшествия.

В ходе расследования выяснилось, что убийца причастен ещё к одному преступлению.

- В апреле 2010 года в дачном доме садового товарищества «Химик-1» города Обнинска было обнаружено тело 79-летней женщины, - продолжают в СК. - Тогда установить преступника по горячим следам не удалось. По делу была назначено геномномолекулярная судебная экспертиза, которая выявила совпадения генотипа преступника со следами биологического происхождения, изъятыми на месте убийства женщины. Виновник находился на территории садового общества, где напал на пожилую женщину, совершил ее убийство, а также преступления против половой неприкосновенности, а затем похитил 600 рублей.

Приговором суда убийцу на 23 года отправили в колонию строгого режима. Это одно из самых суровых наказаний в новейшей истории Калужской области. Отметим, что он ещё может обжаловать приговор в Верховном суде.

Фото: СК по Калужской области.