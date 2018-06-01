Глас народа
Важно:
Голосование
«Клиника года-2018» открыто!
Пятница, 01 июня
$ 62.02 0.57
72.58 0.06
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Криминал

Убийство двух женщин: извращенцу вынесли приговор

01.06.2018 14:15 2 3640 Дмитрий Ивьев
Убийство двух женщин: извращенцу вынесли приговор

В пятницу, 1 июня, Калужский областной суд вынес приговор 28-летнему жителю Обнинска. Мужчину признали виновным в убийстве двух женщин, изнасиловании и разбое.

Мужчину задержали в январе 2017 года по подозрению в убийстве своей 31-летней знакомой. Ранее мы уже рассказывали об этом жутком случае.

Погибшая снимала комнату в общежитии и вовремя не внесла очередную оплату. Хозяйка жилья пришла проверить квартирантку и нашла следы крови и тело погибшей, спрятанное под диваном в ящике для белья. Подозреваемого за несколько дней до этого видели соседи убитой. Так следователям удалось выйти на его след.

- 23 декабря 2016 года он приехал в гости к потерпевшей. Между ними произошел конфликт, женщина ударила мужчину, а тот, разозлившись, нанес ей множественные ножевые ранения, - рассказали 1 июня в калужском региональном управлении Следственного комитета. - После совершения преступления мужчина переложил тело погибшей в ящик дивана, разбросал вещи по комнате, желая инсценировать ограбление, а затем покинул место происшествия.

В ходе расследования выяснилось, что убийца причастен ещё к одному преступлению.

- В апреле 2010 года в дачном доме садового товарищества «Химик-1» города Обнинска было обнаружено тело 79-летней женщины, - продолжают в СК. - Тогда установить преступника по горячим следам не удалось. По делу была назначено геномномолекулярная судебная экспертиза, которая выявила совпадения генотипа преступника со следами биологического происхождения, изъятыми на месте убийства женщины. Виновник находился на территории садового общества, где напал на пожилую женщину, совершил ее убийство, а также преступления против половой неприкосновенности, а затем похитил 600 рублей.

Приговором суда убийцу на 23 года отправили в колонию строгого режима. Это одно из самых суровых наказаний в новейшей истории Калужской области. Отметим, что он ещё может обжаловать приговор в Верховном суде.

Фото: СК по Калужской области.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: криминал
Еще новости из рубрики «Криминал»

Смертельный треугольник: мужчину из ревности убили на улице 31.05.2018 16:26

Бизнесменам грозят миллионными штрафами за нелегалов 31.05.2018 16:00

Мужчине вынесли приговор за убийство матери 31.05.2018 10:38

Женщина открыла казино на своей даче 31.05.2018 08:51

В Калуге задержали полуголого мужчину с консервами 30.05.2018 14:39

Комментарии читателей: 2 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 02 июня, 15:00
Военно-исторический фестиваль «Боровский рубеж»
Боровск
вс 03 июня, 14:00
Фестиваль современного искусства «Циолковский Фест»
Инновационный культурный центр (ИКЦ)
вс 10 июня, 10:30
Детский фестиваль "Петухи и гуси в городе Тарусе"
Таруса
чт 19 июля, 18:30
Фестиваль "Бессонница-2018"
Калужская область

Для детей

пт 01 июня, 18:00
Конкурс -выставка "Дом моей мечты"
Исток, МБОУ ДОД, ЦДОД
сб 02 июня, 10:00
Экологический парк «Биосфера»
Экопарк "Биосфера"
вс 03 июня, 17:00
Мероприятия в "Ритме лета" на июнь
Центральный парк культуры и отдыха
вс 03 июня, 17:02
Мастер-класс «Дети рисуют книги»
Небо, антикафе

Концерты

пт 01 июня, 19:00
21-й международный музыкальный фестиваль «Мир гитары». День пятый. Закрытие фестиваля
Филармония
пт 01 июня, 21:00
Cyber Piper
GaragE Bar (Бар Гараж)
сб 02 июня, 21:00
Infected Rain
GaragE Bar (Бар Гараж)
сб 02 июня, 18:00
Отчетный фестиваль танцевального центра "Легенда"
Арена КТЗ, ДК

Кино

Дэдпул 2
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Садко
Два хвоста
Новости компаний

Похоронный дом «СТЕЛЛА»: с уважением и заботой

Лучших работодателей наградили в Калуге.

Россельхозбанк снизил ставки на рефинансирование потребительских кредитов

Киберпонедельник в МегаФоне

Последние объявления на KupiSlona.ru

Комплект дл крестин

Цена: 1 000 руб.

Продам б/у мясоперерабатывающее оборудование после тех. обслуживания

Одежда для новорождёного

Цена: 150 руб.
Опросы
Лето приближается. А где вы будете отдыхать в этом году? 
 
Обойдусь без отпуска
 145
Буду дома или на даче
 327
Поеду на море в России
 127
Поеду за границу
 129
Всего проголосовало: 728
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Кукла

Viktorch1311 28 мая 2018 11:51

Хорошая музыка - Спорт

Viktorch1311 17 мая 2018 22:56

Юмор и флуд - Инаугурация и смартфоны

Viktorch1311 07 мая 2018 12:48

Хорошая музыка - Всё же пятница...

drughunter 27 апр 2018 19:24

Новости партнеров

Магический блеск колец из серебра

Конструкция и общепринятая классификация вилочных погрузчиков

Особенности и преимущества программного обеспечения «1С»

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.