10-месячный малыш погиб в аварии на М3 «Украина»

Как мы писали, в пятницу, 1 июня, около 6 утра на 290 километре трассы М3 «Украина» произошло ДТП. Стали известны подробности жуткой аварии.

- По предварительной информации, 32-летний водитель Audi, двигаясь в сторону Калуги, выехал встречную, где допустил столкновение с Ford Fiesta , - сообщает УМВД по Калужской области.

В результате ДТП погибли пассажиры автомобиля Ford – 52-летняя женщина и 10-месячный малыш, который находился в детском кресле.

Пять человек получили ранения различной степени тяжести. Трое из них находились в автомобиле Audi и двое – в Ford. Среди пострадавших есть ещё один годовалый ребёнок.

Пострадавшие доставлены в больницу. В настоящее время на месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.