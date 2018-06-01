10-месячный малыш погиб в аварии на М3 «Украина»

Как мы писали, в пятницу, 1 июня, около 6 утра на 290 километре трассы М3 «Украина» произошло ДТП. Стали известны подробности жуткой аварии.
- По предварительной информации, 32-летний водитель Audi, двигаясь в сторону Калуги, выехал встречную, где допустил столкновение с Ford Fiesta , - сообщает УМВД по Калужской области.
В результате ДТП погибли пассажиры автомобиля Ford – 52-летняя женщина и 10-месячный малыш, который находился в детском кресле.
Пять человек получили ранения различной степени тяжести. Трое из них находились в автомобиле Audi и двое – в Ford. Среди пострадавших есть ещё один годовалый ребёнок.
Пострадавшие доставлены в больницу. В настоящее время на месте работают сотрудники Госавтоинспекции.
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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