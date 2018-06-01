Трагедия на Киевской трассе: 2 человека погибли, 7 – в больнице

В пятницу, 1 июня, около 6:50 в Жиздринском районе на 290 км трассы М3 «Украина» произошло ДТП. Столкнулись две легковушки: Ford Fiesta и Audi, говорится в сообщении ГУ МЧС по Калужской области.

- Два человека, в том числе ребенок, погибли, ещё семь пострадали, - сообщает РИА Новости.

Сейчас выясняются обстоятельства случившегося.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.