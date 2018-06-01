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Скверопарк доделают за 6 миллионов рублей

01.06.2018 17:05 0 183 Оксана КОЛОСОВА

В четверг, 31 мая, на сайте госзакупок была опубликована документация о проведении аукциона по поиску подрядчика, который займётся благоустройством той части скверопарка, где осенью прошлого года снесли два частных дома.  

Ситуационный план.

При изучении документации у нас возникло несколько вопросов, но об этом чуть позже. Начальная стоимость контракта составляет 6 млн. 429 тыс. рублей. В перечень работ входят устройство наружного освещения, снос деревянных жилых домов, установка игрового оборудования, скамеек, урн, обустройство тротуаров, озеленение.


Согласно конкурсной документации, установить предполагается вот такой детский комплекс…


... и такие качалки в количестве двух штук.

Что касается работ по озеленению, то на этом участке собираются высадить липы и клёны – по 12 штук, 438 кустов жасмина, 230 штук розы ругоза. Скамеек должно быть установлено 12, урн – 13.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 19 июня. Сами торги запланированы на 25-е число. Выполнить работы подрядчик-победитель должен в течение 10 дней с момента заключения муниципального контракта.

А теперь о тех моментах, которые нас смутили. Во-первых, раздел «Разборка зданий методом обрушения: деревянных жилых домов и прочих отапливаемых зданий». Согласно смете, на выполнение этого вида работ предполагается потратить порядка 1 млн. 800 тыс. рублей.

У нас сразу возник вопрос: какие именно деревянные жилые дома и отапливаемые здания собираются сносить? Те строения, которые там были, уже снесены, а других на участке, обозначенном на ситуационном плане, не наблюдается.

Данный вопрос мы адресовали руководству Управления капитального строительства г. Калуги. Комментарии по этому поводу нам обещали дать в понедельник.

Второй момент, вызвавший вопросы, связан с детской площадкой. Дело в том, что в этой части парка уже есть игровой комплекс – причём очень похожий на тот, который указан в конкурсной документации на проведение дополнительных работ.

Получается, рядом будут находиться две, по сути, одинаковых площадки? Но тогда возникает вопрос: зачем? Или комплекс будет всё-таки один, просто его сначала установили, а потом решили провести аукцион?

И третий момент, который вызывает недоумение. Почему некие телодвижения по обустройству этой части парка начались ещё в апреле (правда, потом они прекратились), а конкурсная документация на сайте госзакупок появилась только вчера?


На месте снесённых домов сейчас песок и тротуарная плитка, которые местные ребятишки с удовольствием используют в качестве стройматериалов для своих мини-замков.

К слову, вопросы, связанные со строительством скверопарка и его финансированием, возникают не в первый раз. Так, изначально стоимость проекта оценивалась в 81 млн. рублей. Но по факту финальная сумма оказалась больше на 7 млн. и составила 88 млн. рублей.

По словам прежнего городского головы Константина ГОРОБЦОВА, стоимость контракта увеличилась, потому что подрядчик выполнил не предусмотренные проектом работы по расширению парка в сторону улицы Марата

Кроме того, члены общественного антикоррупционного совета, проанализировав три документа: проект парка, техзадание и локальные сметы – нашли в них массу нестыковок. Также они, изучив смету, пришли к выводу, что реальные расходы по строительству скверопарка составили 67 млн. рублей.

Константин Горобцов заверил нас, что эта цифра – «абсолютно неправильная». А губернатор Анатолий АРТАМОНОВ рассказывал на встрече с журналистами и блогерами в январе, что области пришлось вернуть в федеральный бюджет часть средств – 13 млн. рублей, – выделенных на строительство нового парка. Эти деньги, по словам Артамонова, удалось сэкономить, но, поскольку календарный год был на исходе и времени направить их на другие благоустроительные работы уже не было, сэкономленные миллионы пришлось вернуть.

- Никто ничего ни копейки не украл, - подчеркнул глава региона. – Отдали государству.


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Тэги: благоустройство скверопарк константин горобцов анатолий артамонов
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