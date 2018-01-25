При строительстве скверопарка «потерялись» 14 миллионов рублей

Открытый два месяца назад новый парк на месте бывшего городского рынка, получивший в народе название «скверопарк», понёс первую потерю. После новогодних каникул на одной из детских площадок сломалась детская качалка на пружинке. Городские власти, естественно, обвинили в этом калужан: мол, они неправильно эксплуатировали качели. Однако, по мнению членов общественного антикоррупционного комитета, горожане тут ни при чём. Проблема исключительно в том, что вместо дорогого оборудования, которое фигурировало в техзадании, купили и установили более дешёвое. Вот оно и ломается раньше времени. И это лишь малюсенькая деталь в том большом количестве недостатков и нестыковок, которые обнаружили энтузиасты-общественники, проанализировав три документа: проект парка, техзадание и локальные сметы.

«Мутная вода»

— Эти три документа являются основополагающими, — говорит председатель общественного антикоррупционного комитета Виталий ЧЕРНИКОВ. — Сведения в них должны совпадать, а иначе как оценивать выполненные работы? Однако по факту они не совпадают. Нарушения начались уже тогда, когда областные и городские власти стали вносить изменения в уже утверждённый проект строительства парка. Акт сдачи-приёмки документа подписан 25 мая 2017 года. Заказчик в лице руководства Управления капитального строительства заявил, что выполненные работы удовлетворяют условиям муниципального контракта, стороны претензий друг к другу не имеют. Однако затем они всё-таки возникли. Чтобы их обозначить, необходимо было провести дополнительный конкурс — по-другому внести изменения в оплаченный проект нельзя. Тем не менее конкурс не провели, а половину готового проекта, за который заплатили почти 5 млн. рублей, отправили, по сути, в мусор.

После критики губернатора из готового проекта исчезли скейт-парк, скалодром, велосипедные и роллерные дорожки, а также мини-сцена. Зато там остались каскадный и круглый фонтаны. Фигурируют они и в техническом задании муниципального контракта по строительству парка, который город заключил с подрядчиком. Но в сметах фонтанов уже нет, по факту они также отсутствуют. Бесследно исчезли и пандусы.

— В сметах мини-сцена с лавочками фигурирует — по факту её нет, — продолжает Виталий Черников. — В документах указан также блок-контейнер для охраны стоимостью 570 тыс. рублей — его тоже нет. Отсутствует и автоматический полив, указанный в смете. С элементами озеленения тоже всё интересно. По ряду позиций деревьев посажено больше, по ряду нет вообще ничего. Урн установлено 40 штук, а должно быть 104. Столько же должно быть лавочек без спинок, лавочек-диванов и лавочек-качелей. По факту же стоит всего 68 обычных лавочек. При этом диванов с навесами нет вообще, хотя в смете они присутствуют, и они самые дорогие. Также мы не увидели 7 велопарковок и 4 площадок для сбора мусора, которые в смете есть. Единственное, что соответствует информации, отражённой в локальных сметах, — это количество фонарей и секций заборов. И что должен проверять контролирующий орган? Соответствие чему? Проекту, контракту, технической документации или локальным сметам? Это такая мутная вода!

Квест «Найди миллион!»

Неразбериха в документах — это ещё половина проблемы. Внимательно изучив сметную документацию и сложив фигурирующие в ней цифры, члены антикоррупционного комитета очень удивились.

— Получается, что расходы по строительству парка составили не 81 млн. рублей, как указано в контракте, а 67 миллионов, — говорит Черников. — Мы считали и справа, и слева, и снизу, и сверху — не хватает 14 миллионов! Эту дырку заказчик и подрядчик закрывали уже после подписания контракта. При этом отдельные виды работ выросли в цене на 15–20%, плюс появились новые статьи расходов.

Дальше — ещё интереснее. 29 декабря город и подрядчик подписали дополнительное соглашение на выполнение строительно-монтажных работ — это притом, что парк, согласно документам, должны были сдать ещё в середине октября, а срок действия контракта заканчивался 31 декабря. Любопытно, что в допсоглашении в графе «Цена контракта» значится цифра не 81 млн. рублей, а 89 миллионов.

— По закону город имеет право увеличить сумму на 10, но при условии одновременного увеличения объёма работ, — объясняет Виталий Черников. — Но о каком увеличении объёмов идёт речь, непонятно.

По мнению членов антикоррупционного комитета, проблема исключительно в том, что парк проектировался и строился в спешке. Из-за этого его стоимость была просчитана неверно.

— И вот теперь фактическую сумму дотягивают до нужной какими-то дополнительными соглашениями, непредвиденными расходами. Но это же нехорошо!

ТРЦ вместо детского центра

Довольно туманно всё и в плане «купола», который после реконструкции должен стать детским многофункциональным центром. Идею подал губернатор.

— Раз конструкцию здания бывшего Центрального рынка признали прочной и пригодной для дальнейшей эксплуатации, может быть, стоит отдать здание под детский центр? — сказал Анатолий АРТАМОНОВ на одном из заседаний областного правительства в конце декабря 2016 года. — Сейчас многие кружки и секции у нас занимаются в очень стеснённых условиях, а там им будет простор.

Вообще, запроса общественности именно на детский центр «под куполом» не было, но возражать, конечно, никто не стал: кому ж охота прослыть детоненавистником? Всех интересовало, за чей счёт будут создавать этот объект: было очевидно, что город такие расходы в одиночку не потянет. Вскоре нашёлся ответ и на этот вопрос: власти решили сдать здание в концессию.

Первый вариант конкурсной документации был опубликован на сайте горуправы 17 августа 2017 года. Согласно договору, срок концессии составит 49 лет. Реконструировать «купол» концессионер обязан в течение трёх лет после подписания соглашения. В частности, ему в обязанности вменяют создание 16 зон отдыха. Предполагается, что объём инвестиций в проект составит не менее 450 миллионов. Общий размер концессионной платы за весь период действия договора — не менее 48 млн. 775 тыс. рублей.

Концессионера нашли со второй попытки. Единственным участником конкурса оказалась столичная компания. Договор с ней подпишут после того, как организация представит проект реконструкции «купола». Пока таких документов в горуправу не поступало. По условиям конкурса победитель обязан представить их до 14 февраля, так что время ещё есть.

Немного смущает тот факт, что в конкурсной документации не указано, что после реконструкции это будет именно детский центр, но социальную составляющую в первой редакции постановления всё же прописали. Перечень льготных услуг был довольно обширный. Речь шла о том, что, например, дети до 7 лет и дети-инвалиды до 14 могут посещать центр бесплатно, а дети из многодетных семей имеют право на 50%-ную скидку. Бесплатное посещение предполагалось и во время всех школьных каникул, кроме летних. Бесплатными обещали сделать не менее четверти кружков, которые собираются открыть на базе центра.

Казалось бы, всё замечательно. Однако спустя месяц, 19 сентября, городской голова издал новое постановление, внеся в предыдущее некоторые изменения. Так, общий размер концессионной платы уменьшился на 3 млн. рублей. Теперь он составляет 45 млн. 770 тыс. рублей. Кроме того, городской голова практически полностью избавил концессионера от социальной нагрузки. В новой редакции перечень бесплатных услуг выглядит более чем скромно. Инвестор обязан ежемесячно предоставлять городу 100 билетов на бесплатное посещение Центра детьми из социально незащищённых слоёв населения. И это всё.

– Даже интересно: у людей, которые писали про эти 100 билетов, совесть не ворохнулась? — говорит Виталий Черников. — В настоящий момент в калужских многодетных семьях насчитывается более 4 тысяч детей. Для них эта сотня билетов — слону дробина.

В поисках логики

— По сути, после реконструкции «купола» мы получим обычный коммерческий торгово-развлекательный центр, — резюмирует Черников. — Таким образом, принцип Остапа Бендера проявил себя в полной мере.

Вероятно, на это можно было бы закрыть глаза, если бы в конечном итоге город получил коммерчески выгодный для себя проект, который компенсировал бы затраты, связанные с ликвидацией Центрального рынка. Но в том-то и дело, что и выгодного коммерческого проекта не предвидится, и интересы детей оказались побоку.

— За 49 лет концессионер заплатит городу 45 млн. 770 тысяч рублей, или 934 тыс. рублей в год, — рассуждает Черников. — А если бы «купол» остался продовольственным рынком, то, по самым скромным оценкам, он приносил бы ежемесячно в муниципальную казну прибыль в размере около 2 млн. рублей! По всем параметрам видно, что город делает это себе в убыток, в действиях властей отсутствует какая-либо логика.

Члены общественного антикоррупционного комитета считают, что эти факты должны стать объектом пристального внимания со стороны правонадзорных органов. Обращения в генеральную и областную прокуратуры уже написаны.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.

Эта статья была опубликована в №4 газеты «Калужский перекрёсток» от 24.01.2018. Ещё больше интересных материалов в электронном архиве издания.