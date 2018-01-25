Артамонов плакал, возвращая деньги государству

В среду, 24 января, в газете «Калужский перекрёсток» была опубликована статья: «При строительстве скверопарка «потерялись» 14 миллионов рублей», которую сегодня мы продублировали на нашем сайте.

А в четверг, 25 января, губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ на встрече с калужскими блогерами и интернет-журналистами вскользь прошёлся по этой теме, отвлечённо от темы дав понять, куда девались эти денежки.

Всё началось с вопроса блогера о фейковых новостях. Артамонов начал с того, что считает их нормальным явлением. Мол, не было бы фейков, население верило бы всему, что в газетах пишут, как при Союзе, а так не всему верить будет.

Затем перешёл к зарубежным СМИ, пройдясь по CNN, которая «сверхуважаемая, но такую лажу иногда даёт, что просто уши вянут». Затем плавно перешёл с темы фейков к теме критики, которая уходит, а дела остаются.

В качестве примера Анатолий Дмитриевич взял сквер у областной администрации, строительство которого тоже в свое время критиковали, а теперь там фонтанчики, лавочки, мамы с колясками гуляют, а критику уж и не помнит никто. Мол, то же самое произойдёт и с новым парком на месте рынка.

Плавно перейдя на эту тему и развивая её, Артамонов признался, что ему пришлось вернуть в Москву часть денег, выделенных на строительство нового парка.

- Мы сэкономили там 13 миллионов рублей и отправили в федеральный бюджет, - сказал Артамонов. – Я плакал, когда подписывал документ, чтобы вернуть эти деньги в федеральный бюджет… Если бы год не закончился, мы бы сумели направить эти деньги куда-то ещё. А у нас уже времени переторговать не было, надо было ещё 45 дней. И вынуждены были отправить эти деньги в федеральный бюджет. Никто ничего ни копейки не украл. Отдали государству.

Несмотря на то, что наша публикация в речи Артамонова никак не фигурировала, ранее он признался, что тратит в день на чтение прессы полтора часа и, надо думать, публикация на такую важную для него тему, как новый парк, не могла не остаться без внимания.

Правда, в ней говорилось о 14, а не 13 миллионах, но спишем это на то, что государственные люди такой величины мыслят немного другими масштабами, чем простые смертные. Миллионом больше, миллионом меньше, им все равно, что нам плюс минус пять копеек.