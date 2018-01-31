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Фонтаны в скверопарке пока строить не будут – нет денег

31.01.2018 17:17 12 1623 Оксана КОЛОСОВА
Фонтаны в скверопарке пока строить не будут – нет денег

Егор Вирков и Константин Горобцов.

В среду, 31 января, в Калуге состоялась пресс-конференция, посвящённая реализации в этом году федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». На вопросы журналистов ответили министр строительства и ЖКХ Егор ВИРКОВ и городской голова Калуги Константин ГОРОБЦОВ.

После встречи мы задали градоначальнику несколько вопросов, связанных со строительством нового парка на месте рынка. Оно, кстати, велось в рамках того же федерального проекта.  

Как мы рассказывали, члены общественного антикоррупционного комитета, изучив сметную документацию, выяснили, что расходы по его строительству составили не 81 млн. рублей, как указано в контракте, а 67 миллионов. В то же время 29 декабря 2017 года город и подрядчик подписали дополнительное соглашение на выполнение дополнительных строительно-монтажных работ в новом парке. В этом документе его стоимость составляет уже 89 млн. рублей.

Между тем, на встрече с интернет-журналистами и блогерами 25 января губернатор Анатолий АРТАМОНОВ рассказал, что часть средств – 13 млн. рублей, запланированных на строительство парка, – пришлось вернуть в Москву.

Мы поинтересовались у Константина Горобцова, в какую сумму всё-таки обошёлся бюджету этот объект.

- По сметам у нас 89 млн. рублей – проверяйте, сколько хотите, - ответил градоначальник. – Все сметы перепроверены финансово-контрольными органами. Сейчас их проверяет прокуратура. 67 миллионов – это абсолютно неправильная. Но губернатор правильно сказал, что с жалостью возвращал в бюджет 13 миллионов. Мы же там дома снесли. И вот это пятно там осталось неблагоустроенным. 13 миллионов хотели потратить на благоустройство этой территории. Но нельзя просто так взять и заплатить эти деньги. Надо провести торги, определить подрядчика и т.д. Поэтому деньги пришлось вернуть.

Что касается увеличения стоимости контракта с 81 млн. рублей до 89, то это произошло, по словам Горобцова, потому что подрядчик выполнил работы по расширению парка в сторону улицы Марата.

- Поставили новые столбы, заменили все коммуникации. В проекте этого не было, так как это находится за пределами парка – мы перенесли забор, увеличив площадь парка. Ну и пришлось дополнительно повозиться с грунтами, канализацией и сетями. Подрядчик представил сметы – всё выполнено, проверено.

На вопрос, когда в скверопарке появятся обещанные фонтаны – планировалось, что их будет два: круглый и каскадный, – Константин Горобцов ответил, что в этом году, скорее всего, их строить не станут.

- Тут проблема. По смете этого года фонтанов не было. Мы их запланировали, подвели туда коммуникации – осталось только взять и построить. Пока нет денег. Нам надо сейчас благоустраивать общественное пространство, кучу дворов, мы выкупаем сады, школы. Школу на улице 65 лет Победы начинаем строить. К футбольному чемпионату нам такое задание дали! Фонтан пока подождёт. Надо разумно тратить деньги. И так хорошая территория получилась.

В этом году городские власти планируют благоустроить территорию, на которой находились снесённые одноэтажные дома по улице Рылеева, а также снести самострой на Рылеева, 71, чтобы в будущем иметь возможность начать благоустроительные работы в Березуйском овраге.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.


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Тэги: благоустройство константин горобцов егор вирков анатолий артамонов

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