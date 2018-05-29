Картина дня: трагедия на мосту и новый памятник

Рассказываем, какими новостями запомнился вторник, 29 мая.
В Калуге из Оки достали тело 19-летнего юноши. Очевидцы сообщают, что он мог спрыгнуть с Гагаринского моста.
Стало известно, какой памятник появится к 650-летию Калуги. Его установят на Правом берегу.
Власти не знают, как избавиться от бродячих лошадей на Кубяке. С цыганами договориться не получается.
А в Управлении Калужского троллейбуса признались, что калужан не на чем возить. Автобусов осталось мало. Вся надежда на списанный транспорт из Москвы. Его обещали ещё в прошлом году.
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Картина дня: БТР на Кирова, выпавший ребёнок, демографический крест 28.05.2018 20:00
Картина дня: жестокие дети и платная рыбалка 25.05.2018 20:00
Картина дня: поиски хорошей площадки и лошадь в колодце 24.05.2018 20:00
Картина дня: аквапарка под куполом не будет 22.05.2018 20:00
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