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Картина дня: трагедия на мосту и новый памятник

29.05.2018 20:00 2 703 Дмитрий Ивьев
Картина дня: трагедия на мосту и новый памятник

Рассказываем, какими новостями запомнился вторник, 29 мая.

В Калуге из Оки достали тело 19-летнего юноши. Очевидцы сообщают, что он мог спрыгнуть с Гагаринского моста.

Стало известно, какой памятник появится к 650-летию Калуги. Его установят на Правом берегу.

Власти не знают, как избавиться от бродячих лошадей на Кубяке. С цыганами договориться не получается.

А в Управлении Калужского троллейбуса признались, что калужан не на чем возить. Автобусов осталось мало. Вся надежда на списанный транспорт из Москвы. Его обещали ещё в прошлом году.

О других событиях дня читайте в нашей ленте новостей.


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Тэги: картина дня общество
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