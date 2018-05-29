Картина дня: трагедия на мосту и новый памятник

Рассказываем, какими новостями запомнился вторник, 29 мая.

В Калуге из Оки достали тело 19-летнего юноши. Очевидцы сообщают, что он мог спрыгнуть с Гагаринского моста.

Стало известно, какой памятник появится к 650-летию Калуги. Его установят на Правом берегу.

Власти не знают, как избавиться от бродячих лошадей на Кубяке. С цыганами договориться не получается.

А в Управлении Калужского троллейбуса признались, что калужан не на чем возить. Автобусов осталось мало. Вся надежда на списанный транспорт из Москвы. Его обещали ещё в прошлом году.

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