Выбор сделан: стало известно, какой памятник появится к 650-летию Калуги

В пятницу, 25 мая, подвели итоги открытого конкурса на лучший эскизный проект памятника в честь 650-летия Калуги.
Для установки памятника был предложен Правый берег – кольцо в районе микрорайона «Хороший».
В творческом состязании приняли участие 11 студентов 2-го и 3-го курсов факультета дизайна.
- Путем открытого голосования члены конкурсной комиссии отдали предпочтение работе Полины Борченко, - сообщает 29 мая пресс-служба городской управы. - Предложенная ею конструкция представляет собой стилизованное изображение дерева, символизирующего преемственность поколений, а также уравновешенность, мудрость, гармонию и процветание. В качестве материала для исполнения автор предлагает металл.
Начальник управления архитектуры и градостроительства Калужской области Олег СТРЕКОЗИН подчеркнул, что до конкретной реализации проекта потребуется более глубокая детализация и эстетическая доработка предложенной на конкурс концепции.
Фото: пресс-служба городской управы.
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