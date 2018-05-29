Пешком по городу: в УКТ признались, что калужан не на чем возить

Состояние общественного транспорта обсудили в понедельник, 28 мая, на планёрке в горуправе. Поводом для этого стало сообщение нашей читательницы nalya. Она пожаловалось в «Народных новостях» на работу маршрута № 69.
- В этом году довольно часто его не бывает на линии, иногда несколько дней подряд до обеда или после, - говорилось в сообщении. - Причины разные: автобус сломался, нет водителя/кондуктора, спустило колесо и т.п. Замены при этом никакой не дают, объясняя, что парк городского автотранспорта технически изношен и автобусов не хватает. В итоге это создает неудобства там, где нет другой альтернативы этому автобусу, а именно промежуток маршрута от кладбища «Литвиново» до остановки Ольговка. Приходится добираться пешком, так как небольшая маршрутка всех желающих не в состоянии вместить.
- Факт выхода на данный маршрут составил 90%, что, в принципе, соответствует условиям заключения договора, - прокомментировал нам ситуацию начальник Управления городского хозяйства Калуги Алексей ДМИТРИЕВ. - Проблема, действительно, есть. Связана она с высокой изношенностью подвижного состава УКТ. Принимаются все меры для того, чтобы максимально обеспечить выход подвижного состава.
Чиновники уверены, что после поставки московских автобусов – в августе-сентябре – все проблемы решатся.
- Как раз по этому маршруту ситуация не самая тяжёлая, как раз там процент выполнения и был 90, - добавил руководитель УКТ Вадим ВИТЬКОВ. - У нас есть три маршрута, по которым процент выполнения гораздо ниже: 21, 22, 91 – Аннеки, Резвань и Жерело. Сейчас за УКТ закреплено 22 автобусных маршрута, это было сделано в 2012 году по результатам конкурса, но тогда и парк УКТ был совсем другой... На сегодняшний день они [автобусы] совсем умирают.
Витьков рассказал, что сейчас в УКТ на ходу только 6 НефАЗов, 4 ПАЗа и 1 ЛиАЗ. Получается, что 11 автобусов должны обслуживать 22 маршрута.
- Мы обратились в управление городского хозяйства и обращаемся в течение года с этой проблемой, мы попросили избавить нас от ряда маршрутов, на которые физически нет автобусов, - рассказал Витьков. - На 9 маршрутов мы заключили договора субподряда с частными перевозчиками. Остальные 11 обслуживаем сами, и сейчас нареканий нет. Проблема снята. Наверное, неправильно, чтобы у нас на субподряде были частные перевозчики.
Частным перевозчикам пришлось отдать самые выгодные маршруты, так как они напрочь отказывались брать другие. Да и УКТ также не хочет заниматься коммерчески невыгодными.
- Это не должно волновать наших горожан, наша задача обеспечить качество услуги, - резюмировал городской голова Калуги Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ.
- Сейчас всё хорошо, - ответил на это Витьков.
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