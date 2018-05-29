Глас народа
Важно:
"Врач года - 2018"
Народное голосование началось!
Вторник, 29 мая
$ 61.67 0.26
72.12 0.11
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Авто и транспорт

Пешком по городу: в УКТ признались, что калужан не на чем возить

29.05.2018 11:11 0 50 Елена Французова
Пешком по городу: в УКТ признались, что калужан не на чем возить

Состояние общественного транспорта обсудили в понедельник, 28 мая, на планёрке в горуправе. Поводом для этого стало сообщение нашей читательницы nalya. Она пожаловалось в «Народных новостях» на работу маршрута № 69.

- В этом году довольно часто его не бывает на линии, иногда несколько дней подряд до обеда или после, - говорилось в сообщении. - Причины разные: автобус сломался, нет водителя/кондуктора, спустило колесо и т.п. Замены при этом никакой не дают, объясняя, что парк городского автотранспорта технически изношен и автобусов не хватает. В итоге это создает неудобства там, где нет другой альтернативы этому автобусу, а именно промежуток маршрута от кладбища «Литвиново» до остановки Ольговка. Приходится добираться пешком, так как небольшая маршрутка всех желающих не в состоянии вместить.

- Факт выхода на данный маршрут составил 90%, что, в принципе, соответствует условиям заключения договора, - прокомментировал нам ситуацию начальник Управления городского хозяйства Калуги Алексей ДМИТРИЕВ. - Проблема, действительно, есть. Связана она с высокой изношенностью подвижного состава УКТ. Принимаются все меры для того, чтобы максимально обеспечить выход подвижного состава.

Чиновники уверены, что после поставки московских автобусов – в августе-сентябре – все проблемы решатся.

- Как раз по этому маршруту ситуация не самая тяжёлая, как раз там процент выполнения и был 90, - добавил руководитель УКТ Вадим ВИТЬКОВ. - У нас есть три маршрута, по которым процент выполнения гораздо ниже: 21, 22, 91 – Аннеки, Резвань и Жерело. Сейчас за УКТ закреплено 22 автобусных маршрута, это было сделано в 2012 году по результатам конкурса, но тогда и парк УКТ был совсем другой... На сегодняшний день они [автобусы] совсем умирают.

Витьков рассказал, что сейчас в УКТ на ходу только 6 НефАЗов, 4 ПАЗа и 1 ЛиАЗ. Получается, что 11 автобусов должны обслуживать 22 маршрута.

- Мы обратились в управление городского хозяйства и обращаемся в течение года с этой проблемой, мы попросили избавить нас от ряда маршрутов, на которые физически нет автобусов, - рассказал Витьков. - На 9 маршрутов мы заключили договора субподряда с частными перевозчиками. Остальные 11 обслуживаем сами, и сейчас нареканий нет. Проблема снята. Наверное, неправильно, чтобы у нас на субподряде были частные перевозчики.

Частным перевозчикам пришлось отдать самые выгодные маршруты, так как они напрочь отказывались брать другие. Да и УКТ также не хочет заниматься коммерчески невыгодными.

- Это не должно волновать наших горожан, наша задача обеспечить качество услуги, - резюмировал городской голова Калуги Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ.

- Сейчас всё хорошо, - ответил на это Витьков.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: транспорт вадим витьков алексей дмитриев
Еще новости из рубрики «Авто и транспорт»

В калужском аэропорту появилась кнопка вызова такси Gett 24.05.2018 09:13

Переправы через Оку заработают 19 мая 15.05.2018 17:01

Учёные и схемы вместо дураков и дорог 11.05.2018 09:47

Напоминаем: куда 9 Мая автомобилистам лучше не соваться 08.05.2018 10:11

Калужане громят антивандальные остановки 07.05.2018 10:58


Карта настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

Порадовала: 0%

Не зацепила: 0%
 
 
 
 

Опечалила: 0%

Возмутила: 0%

Порадовала  Возмутила  Опечалила  Не зацепила


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 02 июня, 15:00
Военно-исторический фестиваль «Боровский рубеж»
Боровск
вс 03 июня, 14:00
Фестиваль современного искусства «Циолковский Фест»
Инновационный культурный центр (ИКЦ)
вс 10 июня, 10:30
Детский фестиваль "Петухи и гуси в городе Тарусе"
Таруса
чт 19 июля, 18:30
Фестиваль "Бессонница-2018"
Калужская область

Для детей

вт 29 мая, 18:00
Конкурс -выставка "Дом моей мечты"
Исток, МБОУ ДОД, ЦДОД
чт 31 мая, 11:00
Игровая программа "Звездная страна"
Исток, МБОУ ДОД, ЦДОД
чт 31 мая, 16:00
Концерт «Сбережём планету»
Детская школа искусств № 4
пт 01 июня, 10:30
Сказки с оркестром. "Восток-дело тонкое"
Дом музыки

Концерты

ср 30 мая, 19:00
«Мир гитары». День третий. Фестивальный джем
Филармония
чт 31 мая, 19:00
21-й международный музыкальный фестиваль «Мир гитары». День четвертый
Филармония
пт 01 июня, 19:00
21-й международный музыкальный фестиваль «Мир гитары». День пятый. Закрытие фестиваля
Филармония
чт 31 мая, 18:00
Концерт "Руки вверх"
Ледовый дворец "Космос"

Кино

Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Дэдпул 2
Конченая
Садко
Новости компаний

Россельхозбанк снизил ставки на рефинансирование потребительских кредитов

Киберпонедельник в МегаФоне

«Ростелеком» дарит «Комплимент» жителям Калужской области

Опция «Фогейм» получила новые преимущества – пора подключать тарифный план «Игровой» от «Ростелекома»

Последние объявления на KupiSlona.ru

Трубка охлаждения VW Passat B5 1.8 ADR

Цена: 600 руб.

Трубка охлаждения VW Passat B5 металл

Цена: 600 руб.

Ручка внутренняя передняя L VW Passat B3

Цена: 200 руб.
Опросы
Лето приближается. А где вы будете отдыхать в этом году? 
 
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Кукла

Viktorch1311 Вчера 11:51

Хорошая музыка - Спорт

Viktorch1311 17 мая 2018 22:56

Юмор и флуд - Инаугурация и смартфоны

Viktorch1311 07 мая 2018 12:48

Хорошая музыка - Всё же пятница...

drughunter 27 апр 2018 19:24

Новости партнеров

Конструкция и общепринятая классификация вилочных погрузчиков

Особенности и преимущества программного обеспечения «1С»

Новинки сериалов на любой вкус: смотрите онлайн в отличном качестве

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.