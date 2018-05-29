Из Оки достали тело 19-летнего юноши

Днём во вторник, 29 мая, из Оки в районе Гагаринского моста в Калуге водолазы достали тело 19-летнего юноши. Эту информацию нам подтвердили в УМВД по Калужской области.

Утром очевидцы сообщали, что молодой человек спрыгнул с моста. Наверху остался лишь рюкзак, в котором находились документы.

В «ВКонтакте» фото выложил Василий Ермолаев. По его словам, тело на лодке перевезли к Воробьевской переправе.

Фото: «Калуга жесть».