Бродячие кони: власти не знают, как избавиться от животных в Калуге

Бродячие лошади на Байконуре и Кубяка стали притчей во языцех и местной достопримечательностью. Они гадят во дворах, разбрасывают мусор из баков, а на прошлой неделе одна из них упала в открытый колодец. Владельцами животных являются цыгане, которые не желают ограничить свободу передвижения коней.
Эту тему обсудили в понедельник, 28 мая, на планёрке в горуправе.
Городской голова Калуги Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ возмутился тем, что животное упало в открытый колодец.
- А я если бы ребёнок или человек упал? - спросил он у своих подчинённых.
- Лошадь убрали, люк закрыли, сети бесхозные, - пояснил начальник Управления городского хозяйства Калуги Алексей ДМИТРИЕВ.
Разумовский поинтересовался, как проблема бродячих лошадей решалась раньше.
- Или у нас эти лошади ходят и ходят по помойкам и детским площадкам. Какие-то меры принимались? – спросил он.
- Насколько мне известно, в своё время проводились встречи с владельцами лошадей - это цыгане, которым было рекомендовано не допускать выход лошадей на территорию населённых пунктов. Что касается мусорных баков, такая проблема была. Было принято решение по оборудованию в данном микрорайоне мусорных баков, которые закрываются.
- Лошади у нас ходят лет 10, больше даже, - призналась депутат гордумы Татьяна КОНЯХИНА. – Нужны меры, наверное, какие-то кардинальные меры, чтобы куда-то их убирать. У нас рядом цыганские деревни. Лошади будут не только в мусорных баках, они и во дворах ходят. Недалеко до беды. Может быть, куда-то их определять. Одно время определяли их на Госконюшню. Потом она отказалась.
Власти признались, что они не знают, как решить эту проблему.
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