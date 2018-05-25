Картина дня: жестокие дети и платная рыбалка

Рассказываем, какими новостями запомнилась пятница, 25 мая.

Рыбалка на всей Угре в Калужской области стала платной. И ходить в лес теперь не всем и везде можно. Подробнее читайте в этой статье.

Поймали беглеца из товарковской колонии, о котором мы вчера рассказывали. Ему оставалось отсидеть два года. Теперь этот срок заметно увеличится.

Жестокие игры: в Калуге подростка избили недалеко от школы.

Калужским школам рекомендовали отказаться от бумажных дневников и журналов.

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