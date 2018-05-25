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Жестокие игры: подростка избили недалеко от школы

25.05.2018 12:08 39 6150 Елена Французова

Во вторник, 22 мая, в Калуге недалеко от школы № 15 был жестоко избит ученик 8 класса.

Видео избиения попало в сеть. На нём видно, как дерутся двое ребят. В какой-то момент один из них падает, а второй добивает лежачего руками и ногами, причём целится именно в голову. Как оказалось, подрались 13-летний Руслан и 14-летний Коля (имена изменены - прим. ред.) В итоге 13-летний школьник госпитализирован в больницу с черепно-мозговой травмой и многочисленными гематомами.

Как нам рассказала мама пострадавшего, у Руслана произошёл конфликт с одноклассником. По её словам, этого мальчика все недолюбливают в классе. Сначала подростки просто перебрасывались словами, а потом одноклассник Руслана пообещал отомстить. Но сам этого делать не стал, а попросил 14-летнего Колю, который учится в другой школе. 14-летний мальчик стал писать 13-летнему Руслану в соцсетях, предлагая встретиться и поговорить. Но поскольку тот никак не отвечал на сообщения, Коля подкараулил Руслана, когда тот возвращался из школы с друзьями. Избиение Руслана снимал на телефон приятель Коли.

Мама пострадавшего мальчика написала заявлению в полицию. Она утверждает, что с ней и с её сыном за эти дни никто из стражей порядка так и не связался.

Лишь после того, как видео попало в сеть, женщину пригласили на встречу в школу. По её словам, на ней должны присутствовать представители прокуратуры, полиции и директор.

В пресс-службе УМВД по Калужской области пообещали прокомментировать ситуацию позже.

Видео: «Калуга жесть».


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Тэги: происшествие дети
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