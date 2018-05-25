Рыбалка на Угре стала платной

Нынешнее лето для сотрудников нацпарка «Угра», по всей видимости, будет непростым. В феврале этого года Министерство природных ресурсов и экологии РФ утвердило Положение о порядке посещения НП «Угра» физическими лицами. Отныне пребывание на территории заповедной зоны возможно только при наличии соответствующего разрешения. Кроме того, за посещение национального парка в туристских целях и для отдыха придётся заплатить 100 рублей. Штраф за отсутствие входного билета предусмотрен немаленький — от 3 до 4 тысяч рублей. Бесплатно находиться на территории НП «Угра» могут только граждане льготных категорий, а также жители 63 населённых пунктов, расположенных в границах нацпарка.

«Не свои»

Входную плату с туристов начали взимать ещё в прошлом году. Но тогда новшество коснулось только тех отдыхающих, которые пользовались автокемпингами. С этого года платить за нахождение на территории национального парка придётся ещё и рыболовам. Новость уже вызвала бурю негодования с их стороны. Больше всех возмущаются жители населённых пунктов, которые находятся вне границ НП «Угра». Речь идёт, в частности, о Товарково, Дворцах, Якшуново, Камельгино и Староскаково.

«Почему мы вдруг стали не «своими»? — недоумевают пользователи сайта «Калужская рыбалка». — Почему жители деревень на берегу Угры должны покупать лицензии, чтобы посидеть с удочкой рядом с домом пару раз в год, как это делали наши предки?».

Максимальная лояльность

Виртуальная дискуссия, развернувшаяся на форуме рыболовов, стала поводом для живой встречи с руководством национального парка. Она состоялась на прошлой неделе.

— Мы смотрим федеральный закон, согласно которому все посетители нацпарка должны иметь разрешение, — объясняет директор НП «Угра» Виктор ГРИШЕНКОВ. — Если инспектор просит предъявить этот документ, а у вас его нет, он совершенно спокойно может составить протокол. Но мы специально проводили инструктаж и призывали инспекторов ни в коем случае не пользоваться этим правом, если со стороны посетителей нет явных нарушений. Если человек не жжёт костры, не моет машину в реке, не оказывает сопротивления нашим сотрудникам и вообще ведёт себя прилично, то даже при отсутствии разрешения инспектор никогда не составит в отношении него протокол. У сотрудников национального парка есть при себе бланки разрешения — инспектор тут же его выпишет, поскольку имеет на это право. Если есть примеры другого поведения, немедленно звоните нам и сообщайте об этом.

Любителей собирать грибы и ягоды новшество не коснётся. Они по-прежнему могут делать это бесплатно.

— Но в любом случае разрешение находиться на территории национального парка эти люди также обязаны получить, — добавляет Виктор Гришенков.

Когда одна нога — здесь, а другая — там

Много вопросов вызвала следующая ситуация, которая, по мнению рыболовов, будет постоянно возникать вокруг населённых пунктов, находящихся на берегу Угры, но в границы национального парка не попавших. Допустим, в район Дворцов или Староскаково приехала отдохнуть семья. Поскольку прибрежная часть реки заповедной зоной не является, находиться на ней можно совершенно спокойно. Но, как только кто-то из отдыхающих заходит в воду и закидывает удочку, не имея на то соответствующего разрешения, он тут же становится нарушителем.

— Формально разрешение на рыбную ловлю в таких случаях необходимо, — говорит Гришенков. — Но реально вас никто трогать не будет. Мы эту ситуацию понимаем, инструктаж с нашей инспекцией проведён.

Закон должен быть удобным

Рыболовы прошедшей встречей в целом остались довольны, хотя и придерживаются своего. Они считают, что плату за посещение национального парка если и следует брать, то не с калужан, а с жителей других регионов. Или хотя бы предусмотреть для местных скидку.

Во-вторых — убеждены любители рыбной ловли, — если уж выдача разрешения неизбежность, то надо сделать механизм его получения максимально удобным. Сейчас оформить этот документ, а также оплатить посещение нацпарка можно двумя способами. Первый — «живой». Для этого нужно приехать в дирекцию учреждения или визит-центр, но только в будние дни и в рабочее время, что не всегда удобно. Можно получить документы и непосредственно на территории нацпарка: в лесничествах, автокемпингах, на туристических стоянках. Но, по словам рыболовов, застать там инспекторов удаётся далеко не всегда.

Есть возможность оформить разрешение на сайте НП «Угра», но в этом случае оно будет действовать всего 7 дней. В то время как срок действия документа, полученного «живьём» за те же 100 рублей, — 1 месяц. Так что оформлять его в электронном виде калужским рыбакам невыгодно, особенно если предполагается семейная поездка.

— Если вы хотите, чтобы закон соблюдался, он должен быть удобным, — считают они. — В данном случае он неудобен, поэтому народ будет стараться как-то его обойти. Вам следует тщательнее продумать механизм выдачи разрешений.

Руководство нацпарка пообещало принять замечание к сведению.

Эта статья была опубликована в №21 газеты «Калужский перекресток» от 23.05.2018. Ещё больше интересных материалов можно найти в электронном архиве издания.