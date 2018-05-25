Калужским школам рекомендовали отказаться от бумажных дневников и журналов

На этой неделе в нескольких образовательных учреждениях Калуги прошли собрания, на которых учителя объявили родителям, что со следующего учебного года школы полностью перейдут на электронные журналы и дневники. По словам педагогов, соответствующее указание они получили из регионального министерства образования и науки.
На сегодняшней пресс-конференции главы ведомства Александра АНИКЕЕВА мы попросили его прокомментировать, насколько данная информация соответствует действительности.
- По закону все формы фиксирования результатов обучения и формы отчётности – это прерогатива образовательной организации. Поэтому решение должна принимать сама школа. Ряд образовательных учреждений области – их пока немного – уже сделали первые шаги в этом направлении. Если говорить о позиции нашего министерства, то она широко известна педагогической общественности: мы являемся сторонниками перехода на электронные формы документооборота, в том числе школьного. Я ещё раз повторяю, что ни на кого не давлю, но считаю, что школьные журналы – это архаизм в некотором роде. А бумажные дневники – ещё более архаичная вещь.
Кроме того, переход на электронные дневники и журналы, по мнению министра, избавит педагогов от двойной работы, которую они вынуждены делать сейчас, заполняя и электронные документы, и бумажные.
- Разумеется, никто её оплачивать не будет, поэтому лучше всего отказаться от бумажных форм.
В то же время Александр Аникеев признал, что есть несколько причин, которые препятствуют отказу от традиционных дневников и журналов. Во-первых, не все учителя достаточно хорошо погружены в эту тему. Во-вторых, не во всех школах есть оборудованные рабочие места, где педагоги могут заполнить документы.
- И есть третья сдерживающая причина – это уровень электронизации или информатизации самих семей, их подключённость к Интернету. Поэтому при принятии решения мы рекомендуем учитывать мнение родителей.
Мы, со своей стороны, заметили, что ещё большим, чем дневники и журналы, архаизмом являются школьные рюкзаки весом 3-5 кг, которые вынуждены ежедневно таскать на себе дети. Что об этом думает министр и ждёт ли нас в ближайшее время переход на электронные учебники, читайте в новостях на нашем сайте и в ближайшем номере газеты «Калужский перекрёсток».
Уважаемые читатели!
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