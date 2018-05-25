Далеко не ушёл: поймали беглеца из товарковской колонии

В четверг, 24 мая, сотрудники УФСИН обнаружили заключённого, который в понедельник самовольно покинул колонию-поселение в Товарково.

Как нам рассказал начальник пресс-службы УФСИН по Калужской области Олег СИВУХОВ, заключённому не удалось уйти далеко, его обнаружили в Калужской области. В настоящее время проводится проверка, выясняется, что побудило мужчину покинуть колонию.

Напомним, что 28-летний житель Козельска был осуждён в 2011 году за разбой, до освобождения ему оставалось 2 года. За то, что он самостоятельно покинул участок колонии, ему грозит до 4 лет лишения свободы.