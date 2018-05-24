Разбойник сбежал из колонии-поселения в Товарково

В понедельник, 21 мая, 28-летний заключённый Роман ВЕРГУН самовольно покинул участок колонии-поселения товарковской ИК-2.
Как нам рассказали в пресс-службе УФСИН по Калужской области, мужчина находился на производственном участке. Там заключённые содержатся без конвоя. Периодически сотрудники колонии обходят территорию и проверяют наличие заключённых. В один из таких обходов одного не досчитались.
Сейчас заключённого ищут, ориентировки переданы в полицию. Пока никакой информации о его местонахождении нет.
28-летний мужчина был осуждён за разбой в 2011 году, выйти на свободу должен был в 2020 году. За то, что он самостоятельно покинул участок колонии, ему грозит до 4 лет лишения свободы.
Приметы:
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Был одет в тёмную спортивную футболку, тёмные кроссовки, тёмное трико. Всех, кто обладает информацией о сбежавшем, просят звонить по телефону 112.
Фото: Калуга жесть.
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