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Разбойник сбежал из колонии-поселения в Товарково

24.05.2018 16:46 2 1357 Елена Французова
Разбойник сбежал из колонии-поселения в Товарково

В понедельник, 21 мая, 28-летний заключённый Роман ВЕРГУН самовольно покинул участок колонии-поселения товарковской ИК-2.

Как нам рассказали в пресс-службе УФСИН по Калужской области, мужчина находился на производственном участке. Там заключённые содержатся без конвоя. Периодически сотрудники колонии обходят территорию и проверяют наличие заключённых. В один из таких обходов одного не досчитались.

Сейчас заключённого ищут, ориентировки переданы в полицию. Пока никакой информации о его местонахождении нет.

28-летний мужчина был осуждён за разбой в 2011 году, выйти на свободу должен был в 2020 году. За то, что он самостоятельно покинул участок колонии, ему грозит до 4 лет лишения свободы.

Приметы:

  • На вид около 25-30 лет,
  • Рост – 170 см,
  • Телосложение – плотное,
  • Подстрижен налысо.

Был одет в тёмную спортивную футболку, тёмные кроссовки, тёмное трико. Всех, кто обладает информацией о сбежавшем, просят звонить по телефону 112.

Фото: Калуга жесть.

 


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Тэги: криминал
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