Картина дня: китайская взятка и снег на дорогах

Рассказываем, какими новостями запомнился понедельник, 21 мая.

В Калуге китаянка пыталась подкупить сотрудника ФСБ двумя iPhone X. Опубликовано оперативное видео с моментом задержания женщины. Она пошла на преступление, чтобы из Тарусского района не выселяли её соотечественников-нелегалов.

Подрядчика оштрафовали за плохую уборку калужских улиц. Прокуратура опубликовала результаты мартовской проверки.

Вторую очередь Музея космонавтики планируют всё же сдать в этом году. Но в отношении бывшего куратора стройки из Минкульта опять началось расследование.

В высоких зарплатах врачей и учителей увидели социализм. Вас тоже удивят эти суммы.

К среде в Калугу вернётся тепло. Но ближе к выходным опять похолодает. Купальный сезон откладывается.

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