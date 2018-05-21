Картина дня: китайская взятка и снег на дорогах

Рассказываем, какими новостями запомнился понедельник, 21 мая.
В Калуге китаянка пыталась подкупить сотрудника ФСБ двумя iPhone X. Опубликовано оперативное видео с моментом задержания женщины. Она пошла на преступление, чтобы из Тарусского района не выселяли её соотечественников-нелегалов.
Подрядчика оштрафовали за плохую уборку калужских улиц. Прокуратура опубликовала результаты мартовской проверки.
Вторую очередь Музея космонавтики планируют всё же сдать в этом году. Но в отношении бывшего куратора стройки из Минкульта опять началось расследование.
В высоких зарплатах врачей и учителей увидели социализм. Вас тоже удивят эти суммы.
К среде в Калугу вернётся тепло. Но ближе к выходным опять похолодает. Купальный сезон откладывается.
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Максим Акимов и мистик Садхгуру расскажут о будущем транзитного мира 21.05.2018 18:00
Забили на курение: молодёжь «казнила» гигантскую сигарету 21.05.2018 16:28
Красота для лучшей жизни 21.05.2018 12:57
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