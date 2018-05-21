Подрядчика оштрафовали за плохую уборку калужских улиц

Прокуратура Калуги в понедельник, 21 мая, рассказала о результатах проверки содержания дорог, которую проводили в областном центре ещё в марте.
- В ходе выборочного осмотра установлены факты ненадлежащей очистки проезжей части автомобильных дорог, следствием чего является ее заужение на ряде улиц до одной полосы движения, наличие валов снега, расположенных с края проезжей части, покрытие наледью проезжей части некоторых дорог, отсутствие очистки пешеходных тротуаров по ряду улиц, - отмечают в ведомстве.
В итоге компания-подрядчик, ООО «Трансстройсервис», была оштрафована на 800 тысяч рублей.
Кроме того, за отсутствие надлежащего контроля за исполнением муниципального контракта, прокуратура города внесла представления в адрес директора МКУ «Служба единого заказа городского хозяйства» и самой подрядной организации. Шесть должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.
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