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Подрядчика оштрафовали за плохую уборку калужских улиц

21.05.2018 16:52 4 1059 Дмитрий Ивьев
Подрядчика оштрафовали за плохую уборку калужских улиц

Прокуратура Калуги в понедельник, 21 мая, рассказала о результатах проверки содержания дорог, которую проводили в областном центре ещё в марте.

- В ходе выборочного осмотра установлены факты ненадлежащей очистки проезжей части  автомобильных дорог, следствием чего является ее заужение на ряде улиц до одной полосы движения, наличие валов снега, расположенных с края проезжей части, покрытие наледью проезжей части некоторых дорог, отсутствие очистки пешеходных тротуаров по ряду улиц, - отмечают в ведомстве.

В итоге компания-подрядчик, ООО «Трансстройсервис», была оштрафована на 800 тысяч рублей.

Кроме того, за отсутствие надлежащего контроля за исполнением муниципального контракта,  прокуратура города внесла представления в адрес директора МКУ «Служба единого заказа городского хозяйства» и самой подрядной организации. Шесть должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.


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Тэги: авто дороги
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