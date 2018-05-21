Китаянка пыталась подкупить сотрудника ФСБ двумя iPhone X

В Калужской области возбудили уголовное дело в отношении 30-летней гражданки Китая. Её подозревают в даче взятки.

По версии следствия, 17 мая подозреваемая попыталась договориться с сотрудниками УФСБ по Калужской области об освобождении задержанных накануне 26 граждан Китая, которые нарушали режим пребывания на территории России и нелегально трудились на сельхозработах в Тарусском районе.

- Сначала женщина предложила двум сотрудникам купить современные смартфоны iPhone X, а затем - стоимость этих телефонов в денежном выражении, - рассказали 21 мая в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Передача денежных средств осуществлялась под контролем сотрудников регионального УФСБ. При передаче сотруднику 100 тысяч рублей женщина была задержана с поличным.

Расследование сейчас продолжается.