Китаянка пыталась подкупить сотрудника ФСБ двумя iPhone X

В Калужской области возбудили уголовное дело в отношении 30-летней гражданки Китая. Её подозревают в даче взятки.
По версии следствия, 17 мая подозреваемая попыталась договориться с сотрудниками УФСБ по Калужской области об освобождении задержанных накануне 26 граждан Китая, которые нарушали режим пребывания на территории России и нелегально трудились на сельхозработах в Тарусском районе.
- Сначала женщина предложила двум сотрудникам купить современные смартфоны iPhone X, а затем - стоимость этих телефонов в денежном выражении, - рассказали 21 мая в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Передача денежных средств осуществлялась под контролем сотрудников регионального УФСБ. При передаче сотруднику 100 тысяч рублей женщина была задержана с поличным.
Расследование сейчас продолжается.
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