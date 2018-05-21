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Назад в СССР: в высоких зарплатах врачей и учителей увидели социализм

21.05.2018 15:53 13 2236 Елена Французова
Назад в СССР: в высоких зарплатах врачей и учителей увидели социализм

В понедельник, 21 мая, на заседании областного правительства были озвучены средние зарплаты учителей, врачей, социальных и научных работников за первый квартал 2018 года.

По официальным данным, врачи в Калужской области зарабатывают в среднем 63 996 рублей, средний медицинский персонал - 32 391, младший медперсонал - 30 882, работники учреждений культуры - 32 445, социальные работники - 30 970, педагоги учреждений дополнительного образования детей - 32 388, педагоги учреждений общего образования - 31 240, педагоги дошкольных образовательных учреждений - 27 961, преподаватели образовательных организаций высшего профессионального образования - 62 343, научные сотрудники - 65 314 рубля.

Глава региона Анатолий АРТАМОНОВ заявил, что начисление зарплаты должно быть дифференцировано, то есть напрямую зависеть от качества и количества работы. Губернатор считает, что сейчас это не так:

- Если брать зарплату, мы своего рода такую гонку устроили! Давайте повышать, повышать, повышать. Хорошо, повышать. У нас в некоторых лечебных учреждениях средняя зарплата по медицинскому персоналу, если взять врачей, превышает 80 тысяч рублей. Хорошо это или плохо? Да, хорошо. Но когда зарплата достигает 100 процентов от того, что по фонду обязательного страхования медучреждение зарабатывает, то тогда за счёт каких средств будут коммунальные расходы осуществляться, лекарственные средства будут закупаться из каких средств? Это не только по медицинским учреждениям, у нас принцип финансирования, который существует в образовательных учреждениях, такой же.

Артамонов призвал обсудить зарплату врачей и учителей на профильных советах.

- Надо, чтобы все мы работали с открытыми глазами. Видели не только абсолютные показатели, но и их природу. Если эти средства имеются, и они заработаны, для того, чтобы такую заработную плату обеспечивать, пожалуйста, нет вопросов, - отметил он. - По некоторым нашим учреждениям картина удручающая, они фактически на сегодняшний день на иждивении находятся. В одной больнице у доктора, может быть, допустим, на приёме 30 человек за его смену, у другого - 3 человека. Один не отходит от операционного стола, у второго - две операции в неделю. Почему они должны одинаковые зарплаты иметь? Один работает, как на фронте: везут с аварий, там ещё откуда-то, второй потихоньку осуществляет плановую деятельность... То же самое касается образования, то же самое касается социальной сферы…  Если мы в погоне за этими показателями по отдельным учреждениям, чтобы ту статистику, как говорится, не нарушать, вот эту уравниловку введём в практику, то тогда мы получим ещё один социализм.


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Тэги: общество зарплата
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