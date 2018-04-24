Картина дня: уничтоженные деревья и отмененное шествие

Рассказываем, какими новостями запомнился вторник, 24 апреля.
На улице Суворова от клёнов остались только пеньки. Деревья спили возле гимназии №24.
В Калуге отменили первомайское шествие. Представители профсоюзов рассказали нам, как по-новому отметят Первомай.
В Калуге 13-летний мальчик погиб, надышавшись газом из баллончика, который свободно купил в магазине.
Городские чиновники рассказали, когда в Калуге отключат отопление.
Средняя зарплата в областном центре в марте превысила 40 тысяч рублей.
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Картина дня: балконы улетели, а машины уходят под землю 23.04.2018 20:00
Картина дня: тягомотина с Дворцом спорта и резкое похолодание 20.04.2018 20:04
Картина дня: дома для фильма, «чёрный список» МЧС и уборка бора 19.04.2018 20:00
Картина дня: свинство в скверопарке и авария на Кирова 18.04.2018 20:00
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