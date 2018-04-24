Картина дня: уничтоженные деревья и отмененное шествие

Рассказываем, какими новостями запомнился вторник, 24 апреля.

На улице Суворова от клёнов остались только пеньки. Деревья спили возле гимназии №24.

В Калуге отменили первомайское шествие. Представители профсоюзов рассказали нам, как по-новому отметят Первомай.

В Калуге 13-летний мальчик погиб, надышавшись газом из баллончика, который свободно купил в магазине.

Городские чиновники рассказали, когда в Калуге отключат отопление.

Средняя зарплата в областном центре в марте превысила 40 тысяч рублей.