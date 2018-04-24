Когда в Калуге отключат отопление

Во вторник, 24 апреля, на планёрке в горуправе начальник Управления ЖКХ Сергей СТРУЕВ сообщил, когда отключат отопление в Калуге.

- В пятницу, 27 апреля, будет отключение теплоснабжения, - рассказал он. – Отопительный сезон заканчивается, согласовываем этот вопрос с прокуратурой.