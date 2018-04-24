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«Мы просто ахнули – спилили всё!» На улице Суворова от клёнов остались только пеньки

24.04.2018 12:57 36 4285 Оксана КОЛОСОВА
«Мы просто ахнули – спилили всё!» На улице Суворова от клёнов остались только пеньки

Улица Суворова – та её часть, которая начинается рядом с гимназией № 24 и заканчивается перекрёстком с улицей Энгельса, – недавно изрядно полысела. От высоких клёнов, которые здесь росли и служили естественным барьером, отделявшим территорию школы и спортивную площадку от проезжей части, остались только пеньки.

Так выглядела улица Суворова ещё прошлым летом.

Сейчас - так.

Эта тема сейчас активно обсуждается в социальных сетях. Люди возмущаются: кто разрешил спилить деревья, которые, судя по спилам, были здоровыми?

По информации, озвученной в соцсетях одним из депутатов городской Думы Калуги, деревья спилили, чтобы впоследствии оборудовать вдоль улицы парковочные карманы, и якобы сделано это было по просьбе некоторых родителей учащихся гимназии № 24, которые привозят по утрам детей на занятия. В итоге автомобили занимают все полосы улицы, и это затрудняет движение на данном участке.

Однако руководство гимназии эту информацию категорически отрицает.

- Мои родители не могли такого сделать. Просто кому-то удобно этим прикрыться, - уверена директор образовательного учреждения Галина ФЁДОРОВА. – Деревья вырубили не только возле нашей школы, а вплоть до перекрёстка улиц Суворова и Маршала Жукова. Произошло это без нашего ведома. Работы начались ещё в марте. Когда подъехала машина (с рабочими, которые проводили работы. – Прим. ред.), я и мой заместитель по хозяйственной части туда подходили. Нам сказали, что это плановая работа, что она проходит по всему городу. Сначала рабочие занимались спилом веток. Это было перед выборами 18 марта. Уже на следующий день, в понедельник, деревьев не стало. Мы просто ахнули – спилили всё! Конечно, все были возмущены. Мы не могли это предусмотреть. Рабочие, которые пилили, говорили: «Какие могут быть к нам претензии? У нас есть наряд».

Калужане интересуются, кто давал разрешение на вырубку деревьев. По неофициальной информации, согласованного проекта на момент проведения работ не было. Депутаты гордумы, входящие в состав комиссии по благоустройству, направили в горуправу официальный запрос с просьбой разъяснить, на каком основании были уничтожены деревья. Аналогичный запрос в городскую управу отправили и мы. По закону о СМИ, ответ на него должен быть получен не позднее, чем через неделю.

Кроме того, участники общественного движения «Зелёный город» опубликовали в своих группах в социальных сетях следующее обращение:

«Мы предлагаем инициаторам этого безобразия:

1. Остановить реализацию проекта.

2. Обсудить альтернативные варианты с демонтажем ограждения и использованием ресурса существующей параллельной парковки.

3. Восстановить деревья на тех же местах в большем количестве, но более пригодных для города пород (не секрет, что американский клён – не самое лучшее дерево для города).

Всех небезразличных просим распространять эту информацию, чтобы как можно больше людей увидело это безобразие!»

Мы будем следить за развитием событий.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ и kaluga-history.ru.


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Тэги: благоустройство галина федорова
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