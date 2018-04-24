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В Калуге отменили первомайское шествие

24.04.2018 15:15 3 2057 Елена Французова
В Калуге отменили первомайское шествие

Во вторник, 1 мая, в Калуге отметят праздник Весны и Труда. Впервые он пройдёт без традиционного шествия. Как нам рассказали в Калужском областном совете профсоюзов, его заменили на митинг, который начнётся на Театральной площади в 11:30.

А начнутся торжественные мероприятия в 10:00 с открытия Доски почета на улице Московской, 188. В 14:00 калужан приглашают в Центральный парк культуры и отдыха. Творческие коллективы города выступят в концертной программе «Музыка весны».


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Тэги: праздник первомай 1 мая
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