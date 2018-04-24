13-летний мальчик погиб, надышавшись газом

Во вторник, 24 апреля, в социальных сетях появилось сообщение о том, в Калуге на улице Чичерина отравился 13-летний мальчик. Он надышался газом из баллончика.
- Прохожий стал оказывать помощь, делал массаж сердца, - сообщает калужанка в соцсетях. - Приехала бригада «Скорой», но там была одна медсестра. Приехала другая бригада и увезла в больницу. Мальчик умер. С ним были еще ребята, они убежали. Позже их обнаружили в полиции в состоянии опьянения.
В калужском региональном управлении Следственного комитета информацию о смерти ребёнка подтвердили. Возбуждено уголовное дело.
- По версии следствия, подросток вместе с друзьями приобрел в магазине известной сети магазинов «низких цен» газовый баллон, содержащий смесь газов - пропан, бутан, изобутан, и, находясь в одном из дворов Калуги, вдыхал газ из этого баллона, - отметили в СК. - После этого наступила смерть школьника. Газовый баллон был обнаружен на месте происшествия.
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