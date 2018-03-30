Картина дня: побег из детдома, проблемы на стройке и калужанка на «Мисс Россия»

Рассказываем, какими новостями запомнилась пятница, 30 марта.
Вчера мы рассказывали, что двоих детей из скандально известной в Калуге семьи Власкиных отправили в детдом. А уже сегодня появилась новость о том, что девочка сбежала из детского дома в Кондрово. Где она, пока не установлено.
Стройка второй очереди Музея космонавтики остановлена. Как рассказали нам рабочие, им с декабря не платят зарплату.
Стало известно, кто представит Калугу на конкурсе «Мисс Россия». Татьяне Фицуковой 23 года. Она закончила МГТУ и увлекается кикбоксингом.
Похоже, калужане всё-таки дождались по-настоящему весенней погоды. На выходных синоптики обещают +5, а потом - и вовсе до +10.
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Уничтожили почти 40 тонн польских яблок 30.03.2018 16:10
Модель-кикбоксёрша представит Калугу на «Мисс Россия» 30.03.2018 15:12
Из Калуги в Ереван всего за 6 часов! 30.03.2018 14:25
Травля в школе: что делать? 30.03.2018 11:17
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