Картина дня: побег из детдома, проблемы на стройке и калужанка на «Мисс Россия»

Рассказываем, какими новостями запомнилась пятница, 30 марта.

Вчера мы рассказывали, что двоих детей из скандально известной в Калуге семьи Власкиных отправили в детдом. А уже сегодня появилась новость о том, что девочка сбежала из детского дома в Кондрово. Где она, пока не установлено.

Стройка второй очереди Музея космонавтики остановлена. Как рассказали нам рабочие, им с декабря не платят зарплату.

Стало известно, кто представит Калугу на конкурсе «Мисс Россия». Татьяне Фицуковой 23 года. Она закончила МГТУ и увлекается кикбоксингом.

Похоже, калужане всё-таки дождались по-настоящему весенней погоды. На выходных синоптики обещают +5, а потом - и вовсе до +10.

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