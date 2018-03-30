Весна идёт: после выходных потеплеет до +10

В пятницу, 30 марта, на наш регион будет оказывать влияние антициклон. Вечером с приближением атмосферного фронта местами пройдёт небольшой снег. Температура воздуха в Калуге составит около нуля градусов. Ветер южный, 3-8 м/с. Атмосферное давление 753 мм рт. ст., что выше нормы.
В субботу ожидаются осадки. Ночью столбики термометров покажут -3..-1, днём потеплеет до +5.
В воскресенье, 1 апреля, местами пройдут небольшие дожди. Ночью будет около -2 градусов, днём – до +7. Ветер южный, 5-10 м/с.
В начале следующей недели тёплый циклон принесёт небольшой дождь. Атмосферное давление понизится. Днём воздух будет прогреваться до +10 градусов.
Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
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