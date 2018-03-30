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Стройка Музея космонавтики остановлена: рабочим с декабря не платят зарплату

30.03.2018 13:07 34 3667 Елена Французова
Стройка Музея космонавтики остановлена: рабочим с декабря не платят зарплату

В пятницу, 30 марта, на стройке второй очереди Музея космонавтики в Калуге прошло собрание рабочих. Они встретились с застройщиком по вопросу выплаты зарплаты. По словам работников, денег они не видели с декабря, тогда же остановилась стройка.

- Нас каждый месяц кормят обещаниями, - рассказывает Тамара Ивановна. – Мол, потерпите, к Новому году выплатим, потом обещали к 23, потом к 8 Марта. Куда мы только не обращались, даже письмо президенту писали. Нам пришёл ответ: «Идите в трудовую инспекцию!». А в трудовой инспекции говорят: «Подавайте в суд». Хоть к Путину езжай на личный приём. Да разве нас туда пустят!

На собрание пришло около 20 человек. В какой-то момент один из рабочих перешёл на крик: «На что мне жить? Как детей кормить, коммуналку оплачивать? Сколько можно нас «завтраками» кормить!».

По словам этого человека, ему с напарником задолжали 400 тысяч рублей, долг перед другими рабочими меньше – от 20 до 60 тысяч.

Директор компании ООО «Стройальянс» Андрей Харченко, при виде журналиста, отказался проводить собрание и попросил корреспондента покинуть территорию стройки.

- Посторонним здесь находиться опасно, - заявил он.

Но и общаться на улице он отказался. Просто ушёл.

- На этот раз нам обещали, что зарплата будет через неделю, если деньги перечислят, - вздыхали рабочие.

- В ноябре мы в последний раз видели деньги! Поэтому и перестали ходить на работу, смысл? С нами уже и разговаривать не хотят.

- Вот поэтому и перенесли срок сдачи объекта. Посмотрите, ведь здесь никто не работает.

Напомним, что в начале марта на стройку приезжал вице-премьер правительства Дмитрий Козак. Тогда перед ним демонстративно туда-сюда ходили люди в касках.

- Так красиво сварочные искры летели! – вспоминаю я.

- Да нет тут давно никакой стройки, - заверяют рабочие. – Света три дня не было. За долги отключили, только вчера вечером дали. А когда мы работали и сюда приезжали с проверкой чиновники, в том числе губернатор Анатолий Артамонов, нас всех сгоняли вниз и запрещали с ними общаться. Попробуй только на что-нибудь пожаловаться, в миг с работы вылетишь.

Мы отправили запрос в областную администрацию. Официальные комментарии будут позже.

Ранее, напомним, губернатор рассказывал, что вторая очередь музея откроется 12 апреля.

Фото автора.


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Тэги: общество анатолий артамонов
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