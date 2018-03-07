Вице-премьеру Козаку показали всю жесть улицы Воскресенской

Во вторник, 6 марта, глава региона Анатолий АРТАМОНОВ и вице-премьер правительства России Дмитрий КОЗАК осмотрели ряд объектов, строительство которых ведётся в рамках подготовки к 650-летию Калуги.

Экскурсию по городу для высокого гостя провёл директор Калужского объединённого музея-заповедника Виталий БЕССОНОВ. Началась она у памятника Ивану III. Краевед рассказал о роли князя в истории России. Анатолий Артамонов живо участвовал в беседе, комментировал информацию.

- Именно его звали Грозным, - сказал Артамонов.

- Ну да, Иван Грозный, Иван Великий, - согласился Бессонов.- С него начинается московская история нашего государства. После Ивана III не было никаких вассальных отношений... Интересная фигура.

- Советский герб и триколор хорошо смотрятся, - отметил Козак, разглядывая областную администрацию. В ответ губернатор лишь рассмеялся.

Не забыл глава региона упомянуть, что когда-то на этом месте стоял памятник Ленину. А потом за одну ночь его перенесли на старое место - в одноимённый сквер.

- И никто не возражал, - сказал Артамонов.

Затем Козаку показали Гостиный двор, в котором установлена новая сцена.

- Сцена огромная - 300 кв м. Одновременно встаёт симфонический оркестр, хор, - пояснял министр культуры и туризма Павел СУСЛОВ. - 3000 зрителей вмещает эта площадка. Для Калуги это существенно.

- Я был, когда только закончили реконструкцию, начали сдавать помещения, - вспомнил Козак.

Виталий Бессонов - живая энциклопедия Калуги - рассказал, как и для чего строили торговые ряды, сыпал цифрами, именами, фактами.

- Это такая жемчужина в центре Калуги, - пришёл к заключению Казак. - То, что мы видели несколько лет назад, - это был ужас!

- Для калужан это знаковый объект, - согласился Бессонов. - Возвращение ему жизни стало праздником для всех.

Затем процессия, состоящая из чиновников и журналистов, прошлась по одной из старейших улиц Калуги - Воскресенской. Козак поразился жутким состоянием домов.

- Мы пошаманим, к празднику всё приведём в порядок, безусловно,- сказал Артамонов. - Самая большая проблема у нас, если честно сказать, с муниципальными объектами.



Отреставрированный дом.

Городской голова Калуги Константин ГОРОБЦОВ пояснил, что восстанавливать дома очень дорого. С ним согласился реконструктор дома на пересечении улиц Карпова и Воскресенской. Он рассказал, как здание рассыпалось, и сколько сил ушло, чтобы его восстановить. Да и затраты - в два раза дороже, чем построить новое здание.

- Мы сделали уникальный ремонт, - пояснял он.

- А если полностью воссоздать объект, чтобы можно было снести, а потом заново построить? - спросил Артамонов.

- Было бы в два раза дешевле, - признался застройщик. - Меня заставляют даже деревянные перекрытия восстанавливать.

- Здесь где памятник. Вот это памятник? - удивлялся Козак, глядя на перекошенную двухэтажку.

- Здесь везде памятники, - вздохнул застройщик. - Вся улица Воскресенская.

- Кроме фасадов, ценности здесь больше ничто не представляет, это абсолютно точно, - ответил Козак. - Давайте менять правила. Только фасад! И люди там мучаются.

- Все очень давно ждут расселения, - согласился Горобцов.

- Сделайте баннеры, на баннерах нарисуйте, как все это должно выглядеть, - попросил Артамонов.

Осмотрев Воскресенку, Козак побывал в новом парке на месте рынка, на стройке второй очереди Музея космонавтики и поучаствовал в заседании организационного комитета по подготовке и проведению празднования 650-летия основания Калуги.

Высокопоставленный чиновник не скрывал, что он весьма доволен увиденным и посоветовал калужанам не снижать темпы и не расслабляться.

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