Модель-кикбоксёрша представит Калугу на «Мисс Россия»

Калужанка Татьяна Фицукова вошла в число финалисток конкурса «Мисс Россия». Она стала одной из 50 претенденток на корону. Победительницу назовут 14 апреля.
Как сообщают организаторы, всего в кастинге приняли участие более 350 девушек из различных городов России.
- Таня закончила МГТУ им Н.Э. Баумана. У неё два высших образования, - сообщается на официальной страничке конкурса «ВКонтакте». - Так что у нас на конкурсе девушки не только красивые, но и умные! Она работает по специальности. Интересы Тани не ограничиваются учебой и работой, своё свободное время она посвящает кикбоксингу.
- Попасть в число 50 финалисток - это уже победа, - написала Татьяна на своей странице. - Но я не собираюсь на этом останавливаться, обещаю сделать всё, чтобы доказать, что самые красивые девушки живут в Калуге.
Фото: «ВКонтакте».
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