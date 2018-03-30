Модель-кикбоксёрша представит Калугу на «Мисс Россия»

Калужанка Татьяна Фицукова вошла в число финалисток конкурса «Мисс Россия». Она стала одной из 50 претенденток на корону. Победительницу назовут 14 апреля.

Как сообщают организаторы, всего в кастинге приняли участие более 350 девушек из различных городов России.

- Таня закончила МГТУ им Н.Э. Баумана. У неё два высших образования, - сообщается на официальной страничке конкурса «ВКонтакте». - Так что у нас на конкурсе девушки не только красивые, но и умные! Она работает по специальности. Интересы Тани не ограничиваются учебой и работой, своё свободное время она посвящает кикбоксингу.

- Попасть в число 50 финалисток - это уже победа, - написала Татьяна на своей странице. - Но я не собираюсь на этом останавливаться, обещаю сделать всё, чтобы доказать, что самые красивые девушки живут в Калуге.

Фото: «ВКонтакте».