Дочь Власкиных сбежала из детдома

В четверг, 29 марта, около 14:00 из детского дома в Кондрово ушла 14-летняя Диана Власкина. Предполагают, что она находится в Калуге, сообщает калужское общественное объединение правоохранительной направленности «Амарок».
Приметы:
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Всех, кто обладает информацией о пропавшей, просят звонить по телефонам: 02 или 8 920 871 56 70.
Напомним, что на днях Вера Власкина по решению суда была вынуждена отдать двоих своих детей в детский дом. Оба ребёнка в течение нескольких лет занимались попрошайничеством.
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