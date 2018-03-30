Дочь Власкиных сбежала из детдома

В четверг, 29 марта, около 14:00 из детского дома в Кондрово ушла 14-летняя Диана Власкина. Предполагают, что она находится в Калуге, сообщает калужское общественное объединение правоохранительной направленности «Амарок».

Приметы:

Рост – 160 см,

Телосложение – худощавое,

Волосы – длинные, светло-русые. Была одета в белую трикотажную шапку, тёмно-синюю куртку, красные спортивные штаны, красные кроссовки.

Всех, кто обладает информацией о пропавшей, просят звонить по телефонам: 02 или 8 920 871 56 70.

Напомним, что на днях Вера Власкина по решению суда была вынуждена отдать двоих своих детей в детский дом. Оба ребёнка в течение нескольких лет занимались попрошайничеством.