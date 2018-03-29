Картина дня: проверки МЧС, Власкины и сосульки

Рассказываем, какими новостями запомнился четверг, 29 марта.

МЧС продолжает проверку калужских торговых центров. Официальные итоги спасатели обещают подвести на следующей неделе, а пока просто признаются, что нарушения есть везде. На некоторых объектах всё очень плохо. Наш фоторепортаж.

Двоих детей из семьи Власкиных отправили в детдом. Уйдут ли после этого другие малолетние попрошайки с калужских улиц?

Глыба льда упала на машину на улице Кирова. В ближайшие дни в связи с потеплением стоит быть особенно внимательными - возможны массовые падения сосулек.

С таксистом расплатились «прикольными» 5 тысячами. Он заметил это только через несколько дней, когда купюру не приняли ни в терминале, ни на заправке.

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