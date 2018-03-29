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Глыба льда упала на машину на улице Кирова

29.03.2018 16:11 2 2638 Дмитрий Ивьев
Глыба льда упала на машину на улице Кирова

В четверг, 29 марта, глыба льда упала на припаркованную машину с крыши административного здания на Кирова, 57б. Фото появились в группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте».

Несколькими днями ранее лёд проломил лобовое стекло машины на улице Театральной. Уже после выходных синоптики обещают в Калуге по-настоящему весеннюю температуру – до +10 градусов. Поэтому проблема сосулек и падающих ледяных глыб в ближайшие дни станет ещё актуальнее, так остатки снега на крышах будут быстро таять.

Если вы попали в подобную ситуацию, сразу после происшествия стоит вызвать полицию. Сотрудники правоохранительных органов должны зафиксировать причиненный ущерб. По возможности, стоит сразу поискать свидетелей, которые смогут подвтердить ваши слова. Возможно, рядом также есть камера видеонаблюдения.

После этого нужно выяснить, кому принадлежит здание и кто занимается его управлением. К ответственным лицам можно обратиться с претензией. Если они откажутся договариваться, нужно обратиться в суд.


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Тэги: происшествие авто
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