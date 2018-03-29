Спасатели во время осмотра калужских ТЦ: «Всё очень плохо»

Как мы рассказывали, в Калуге в ближайшие дни проверят более 10 мест массового пребывания людей. В среду, 28 марта, сотрудники МЧС побывали в «XXI веке», «Рио» и «Московском», а сегодня – в «Панораме», «Семейном» и «Сити».

С раннего утра проверка шла в «Панораме». Представители прокуратуры и МЧС тщательно осматривали каждый этаж, заглядывали в подсобки, просили открыть запертые помещения.

Директор ТЦ выглядел немного растерянным. Порой на открытие той или иной двери уходило по 10 минут.

Сначала там нашли такие же нарушения, как и в других ТЦ – на всех дверях замки, а должны быть запоры, которые легко открываются и без ключа, и огнетушители найти сложно – нет указателей.

- Это у вас пожарные краны такого диаметра? – рассматривал пожарные рукава сотрудник МЧС.

- Это по проекту! Всё по проекту! – отвечал представитель ТЦ.

- Ладно, посмотрим, - говорит спасатель, проходя в следующую комнату.

На самом верхнем этаже расположен детский центр. Здесь резкий запах пластика.

- Что это за отделка? Сертификаты, документы, - говорит сотрудник МЧС, простукивая стены. -

На сколько человек детский центр рассчитан?

- Точно не могу сказать, - отвечает директор «Панорамы».

- Знаков огнетушителя нигде нет!

- Три дня назад огнетушители купили, три бракованных оказались, - объясняет директор.

- Огнетушители не расставлены, знаки не развешаны. Хотите сказать, что не успели? - спрашивает сотрудник МЧС. Но в ответ только молчание.

Осмотрели выходы на сцену и лестничную клетку.

Затем прошли в цех, где когда-то готовилась еда. Но посетители не оценили кафе, и оно давно закрылось. Помещение простаивает.

Сотрудник МЧС долго изучал план эвакуации. А потом его перевернул. Он висел вверх ногами.

И такие планы-перевертыши на каждом этаже.

Проверяющие попросили меня сориентироваться и найти эвакуационный выход. Не смогла.

В некоторых помещениях эвакуационных выходов не было вообще.



Проверяющие поднялись на крышу.

- Провод наверняка здесь давно лежит, - заметили они

- Нет, только недавно проводились работы, ещё не убрали, - оправдывался директор.

Посмотреть гидранты порой было затруднительно. Сотрудники ТЦ не могли найти ключ и даже предлагали открыть дверцу монеткой.

- Ключи где?

- У охраны.

- А если пожар?

- Копеечкой!

- У вас тут лабиринты какие-то! – удивлялся сотрудник прокуратуры, попав после очередного поворота на склад.

Здесь обнаружили торчащие провода и выключенную сигнализацию. Исправна она или нет, будут устанавливать.



Вообще, свисающие провода мы нашли практически на каждом этаже.

Даже невооружённым взглядом видно, что эвакуационные лестницы и двери узкие. Насколько они вписываются в нормы, будет объявлено позже. Всё зависит от количества посетителей.

- Проходимость у нас небольшая - человек 50-100 в день, - сокрушался директор. - Нет наполняемости.

- Это торговый центр был спроектирован по другой нарезке, - пояснял Дмитрий БУРЛАКОВ, гендиректор компании, занимающейся обслуживанием систем безопасности ТЦ. – Здесь регулярно появляются спонтанные перегородки, попробуйте уследите. Возникает ряд вопросов. Всё упирается только в финансы. Будет заказчику выгодно уделять внимание безопасности, будет всё хорошо, не возникнет вопросов. Как говорят, безопасностью не торгуют.



Перегородки сделаны из легковоспламеняющихся материалов.

Изнутри ТЦ выглядит как настоящий рынок.

В подсобном помещении мы обнаружили спальные места.

- Они что, тут живут? – вопрошали проверяющие.

- Нет, ну что вы?

- А кровать-то тогда зачем?

- Иногда отдыхают.



Сотрудники МЧС проверили готовность системы оповещения, включив сигнал тревоги.

Спасатели продемонстрировали, как будут действовать при пожаре. Правда, машины смогли подъехать не сразу, мешали припаркованные легковушки.



Пожарные рукава оказались тонкими. И сотрудник МЧС наглядно показал, как при малейшем изгибе вода перестанет поступать.

Проверили и систему задымления внутри здания.

- Три года система стояла мертвой? Её никто не обслуживал? – спрашивали спасатели.

- Все нормально работает.

- Документы на ввод здания в эксплуатацию покажите.

Пока шла проверка, у ТЦ стояли сотрудники, среди них было много бывших работников рынка.

- Да у нас тут всё хорошо, - говорили они. – Вот вы лучше проверьте рынок на Герцена, вот где море нарушений.

- Сделайте табличку, где находятся пожарные гидранты. Это ничего не стоит, - напоследок говорили директору спасатели. – Как пожарному расчёту здесь сориентироваться, никаких указателей нет.

Уезжая из «Панорамы», сотрудники МЧС переговаривались между собой: «Всё очень, очень плохо».

Следующий учебный пожар провели в ТЦ «Сити». Пока пожарные работали, сотрудники МЧС решили заглянуть в один из магазинов. В нём год назад был пожар, в котором чуть не погибла одна из сотрудниц.

- Как же вы там женщину оставили на ночь? Забыли? - спрашивали они у представителя магазина.

Та стала говорить, что пожар был уже давно. Однако стены и потолки до сих пор местами не отмыты от копоти.

- Сейчас у нас идёт приёмка товара, - объяснила женщина завалы на складских помещениях.

- У вас отсутствуют проходы. Посмотрите, пожалуйста, в каком состоянии у вас розетка. Только один эвакуационный выход. В каком состоянии у вас система орошения - погнута, неисправна.



На электрощите стоит кружка с кофе.

Затем провели эвакуацию людей в ТЦ «Семейный». Спасатели попросили оповестить людей о том, что очаг возгорания обнаружен на 3-м этаже. В это время проверяющие стояли на первом. Вместо голоса мы услышали какое-то бульканье. Посетители верхних этажей спешно покидали ТЦ, а на нижнем продолжали совершать покупки, сидеть в кафе. Лишь после того, как включился сигнал тревоги, все покинули здание.

Пока официальных комментариев по проверкам не дают ни прокуратура, ни МЧС. По неофициальной информации, нарушения найдены практически везде.

Фото автора.