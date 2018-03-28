Главная > Новости > Общество

Проверка торгового центра: аварийные выходы на замке, огнетушитель не найти

28.03.2018 15:16 15 6515 Елена Французова

Как мы уже рассказывали, в среду, 28 марта, в день траура по погибшим в Кемерово в Калуге началась проверка мест массового пребывания людей. Первым стал ТРК XXI век.

Несмотря на то, что калужане заявляют, что после трагедии боятся посещать торговые комплексы, с раннего утра на улице Кирова много людей. Одни пришли к открытию магазина, другие – кафе, многие привели детей в кино.


Осмотр ТРК сотрудники МЧС и прокуратуры проводят вместе с главным инженером комплекса Виталием Хозиковым.

Спасатели говорят, что это лишь первый – визуальный осмотр, который включает проверку систем оповещения. Далее здесь будут работать сотрудники лаборатории, которые проверят насколько эффективно работает система пожаротушения, а также изучат всю документацию.

Сначала осматривают эвакуационные выходы. И сразу нарушение – на первом этаже они заперты. Кроме того, один из них - у центральной двери - закрыт банкоматом. То есть выйти через него, даже если его откроют, не получится.

- Эвакуационные двери должны быть открытыми, - подчеркнул заместитель начальника управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Калужской области Роман ГУЛАКОВ.

Измерили ширину дверей – 1 метр 20 см.

- Ширина дверей регламентируется в зависимости от количества людей, - пояснил спасатель.

Когда МЧС дадут статистику по посещаемости, они смогут сказать, есть нарушение или нет.

Много нареканий было по поводу запоров на дверях.

- Для большей безопасности лучше держать открытыми все двери! Если в дверях замки, они должны быть с легко открываемыми запорами.

Здесь же оказалось, что большинство внутренних дверей открыть трудно.

- По правилам безопасности их нужно открывать без ключа. Если замка не будет, то и нарушений не будет. Есть магнитные замки, которые при срабатывании сигнализации открываются автоматически.

Сотрудники МЧС и прокуратуры прошлись по всем этажам, осмотрели эвакуационные проходы. В одном из коридоров не оказалось датчиков сигнализаций, но были оросители.

Огнетушители были на всех этажах исправные. Правда, найти их самостоятельно – без помощи сотрудников ТРК, порой сложно.

Так, на третьем этаже один был спрятан за тележкой, другой стоял у колонны без специальной таблички.


А вот здесь все нормы соблюдены.

Напоследок проверяющие заглянули в кинотеатр. Аварийный выход здесь всегда открыт, так же не закрывают на замок двери и во время сеанса. Билетёрша сидит у двери и следит, чтобы не прошли безбилетники.

- То, что произошло в Кемерово – нонсенс, - говорили сотрудники кинотеатра. – У нас во время сеанса люди выходят в туалет. Как же так можно, взять и двери закрыть!

- Нужны сертификат, что это за материал, что за напольные покрытия, - осматривая кинотеатр говорил главному инженеру врио начальника Главного управления МЧС по Калужской области Владислав БЛЕСНОВ.

- Сертификат - всё есть, - отвечал тот. - Не одна проверка была на предмет горючести всех материалов.

Затем решили посмотреть, как работает система оповещения. За 4 минуты все посетили покинул ТЦ. Последним вывели маленького мальчика, который потерял свою маму.

- Запустили систему оповещения людей о пожаре, все прошло организованно, все использовали эвакуационные выходы, пока нареканий нет, - рассказали нам спасатели. - Временного норматива здесь нет, чем быстрее, тем лучше.

- Пока идёт предварительный визуальный осмотр, более тщательная документальная проверка будет в течение последующих дней, - сообщила старший помощник прокурора Калуги Марина ГОДЗЕНКО. – Это первый объект. В Калуге будет проверено более 10 подобных объектов. Это начало.  

Фото автора.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: общество фоторепортаж мчс владислав блеснов марина годзенко роман гулаков
Еще новости из рубрики «Общество»

Картина дня: эвакуации по всему городу 28.03.2018 20:00

12 членов комиссии выберут нового Городского Голову 28.03.2018 14:15

Калужане заработали в среднем почти по 40 тысяч 28.03.2018 14:13

Эвакуации в торговых центрах: МЧС поверяет калужан 28.03.2018 11:27

Что известно о новом градоначальнике Калуги 28.03.2018 09:52


Карта настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

Порадовала: 0%

Не зацепила: 0%
 
 
 
 

Опечалила: 0%

Возмутила: 0%

Порадовала  Возмутила  Опечалила  Не зацепила


Комментарии читателей: 15 шт.

загрузка комментариев

Новости компаний

«Ростелеком» организовал видеонаблюдение в Правгороде

Увольнение на испытательном сроке: в чем причина?

Работа рынка Форекс в период кризиса

«Ростелеком» подвел итоги работы системы видеонаблюдения на выборах Президента Российской Федерации в 2018 году

Опросы
В 2018 году вновь планируется провести шествие выпускников до Старого Торга, а после него - концерт на площади. А какой вариант праздника вам нравится больше? 
 
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Жадность

Viktorch1311 26 мар 2018 12:59

записки непостороннего - Хочется жить в свободной стране

mason 19 мар 2018 16:58

Юмор и флуд - С наступающим наших всемогущих и прекрасных)))

Viktorch1311 07 мар 2018 12:34

Хорошая музыка - Прекрасное далёко

drughunter 07 мар 2018 07:34

Новости партнеров

«Время – деньги»

Обзор ЖК «Новое Медведково» от застройщика Инград

Как выбрать удобный и безопасный трехколесный велосипед для ребенка?

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.