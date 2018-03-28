Проверка торгового центра: аварийные выходы на замке, огнетушитель не найти

Как мы уже рассказывали, в среду, 28 марта, в день траура по погибшим в Кемерово в Калуге началась проверка мест массового пребывания людей. Первым стал ТРК XXI век.

Несмотря на то, что калужане заявляют, что после трагедии боятся посещать торговые комплексы, с раннего утра на улице Кирова много людей. Одни пришли к открытию магазина, другие – кафе, многие привели детей в кино.





Осмотр ТРК сотрудники МЧС и прокуратуры проводят вместе с главным инженером комплекса Виталием Хозиковым.

Спасатели говорят, что это лишь первый – визуальный осмотр, который включает проверку систем оповещения. Далее здесь будут работать сотрудники лаборатории, которые проверят насколько эффективно работает система пожаротушения, а также изучат всю документацию.

Сначала осматривают эвакуационные выходы. И сразу нарушение – на первом этаже они заперты. Кроме того, один из них - у центральной двери - закрыт банкоматом. То есть выйти через него, даже если его откроют, не получится.

- Эвакуационные двери должны быть открытыми, - подчеркнул заместитель начальника управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Калужской области Роман ГУЛАКОВ.

Измерили ширину дверей – 1 метр 20 см.

- Ширина дверей регламентируется в зависимости от количества людей, - пояснил спасатель.

Когда МЧС дадут статистику по посещаемости, они смогут сказать, есть нарушение или нет.

Много нареканий было по поводу запоров на дверях.

- Для большей безопасности лучше держать открытыми все двери! Если в дверях замки, они должны быть с легко открываемыми запорами.

Здесь же оказалось, что большинство внутренних дверей открыть трудно.

- По правилам безопасности их нужно открывать без ключа. Если замка не будет, то и нарушений не будет. Есть магнитные замки, которые при срабатывании сигнализации открываются автоматически.

Сотрудники МЧС и прокуратуры прошлись по всем этажам, осмотрели эвакуационные проходы. В одном из коридоров не оказалось датчиков сигнализаций, но были оросители.

Огнетушители были на всех этажах исправные. Правда, найти их самостоятельно – без помощи сотрудников ТРК, порой сложно.

Так, на третьем этаже один был спрятан за тележкой, другой стоял у колонны без специальной таблички.



А вот здесь все нормы соблюдены.

Напоследок проверяющие заглянули в кинотеатр. Аварийный выход здесь всегда открыт, так же не закрывают на замок двери и во время сеанса. Билетёрша сидит у двери и следит, чтобы не прошли безбилетники.

- То, что произошло в Кемерово – нонсенс, - говорили сотрудники кинотеатра. – У нас во время сеанса люди выходят в туалет. Как же так можно, взять и двери закрыть!

- Нужны сертификат, что это за материал, что за напольные покрытия, - осматривая кинотеатр говорил главному инженеру врио начальника Главного управления МЧС по Калужской области Владислав БЛЕСНОВ.

- Сертификат - всё есть, - отвечал тот. - Не одна проверка была на предмет горючести всех материалов.

Затем решили посмотреть, как работает система оповещения. За 4 минуты все посетили покинул ТЦ. Последним вывели маленького мальчика, который потерял свою маму.

- Запустили систему оповещения людей о пожаре, все прошло организованно, все использовали эвакуационные выходы, пока нареканий нет, - рассказали нам спасатели. - Временного норматива здесь нет, чем быстрее, тем лучше.

- Пока идёт предварительный визуальный осмотр, более тщательная документальная проверка будет в течение последующих дней, - сообщила старший помощник прокурора Калуги Марина ГОДЗЕНКО. – Это первый объект. В Калуге будет проверено более 10 подобных объектов. Это начало.

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