Эвакуации в торговых центрах: МЧС поверяет калужан

В среду, 28 марта, сотрудники МЧС проверяют работу торговых центров в Калуге.
В частности, около 11:20 пожарную тревогу включили в «21 веке» на улице Кирова.
Некоторые из посетителей были возмущены проверкой:
- Я так и знал, что этим кончится! Только кино сел смотреть, - заявил один из мужчин.
Последним из здания потерявшегося маленького мальчика лично вывел врио начальника Главного управления МЧС по Калужской области Владислав Блеснов.
Через 5 минут сигнал тревоги выключили.
- Запустили систему оповещения, все прошло организованно, все использовали эвакуационные выходы, - рассказали нам спасатели. - Временного норматива здесь нет, чем быстрее, тем лучше
Проверки спасателей запланированы в ближайшие дни на 10 объектах массового пребывания людей. В торговом центре «Московский» 27-28 марта учебные эвакуации проходили по инициативе администрации.
Напомним, после трагедии в Кемерово губернатор Калужской области Анатолий Артамонов попросил проверить все калужские объекты с большим скоплением людей.
Фото автора.
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