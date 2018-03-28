Эвакуации в торговых центрах: МЧС поверяет калужан

В среду, 28 марта, сотрудники МЧС проверяют работу торговых центров в Калуге.

В частности, около 11:20 пожарную тревогу включили в «21 веке» на улице Кирова.

Некоторые из посетителей были возмущены проверкой:

- Я так и знал, что этим кончится! Только кино сел смотреть, - заявил один из мужчин.

Последним из здания потерявшегося маленького мальчика лично вывел врио начальника Главного управления МЧС по Калужской области Владислав Блеснов.

Через 5 минут сигнал тревоги выключили.

- Запустили систему оповещения, все прошло организованно, все использовали эвакуационные выходы, - рассказали нам спасатели. - Временного норматива здесь нет, чем быстрее, тем лучше

Проверки спасателей запланированы в ближайшие дни на 10 объектах массового пребывания людей. В торговом центре «Московский» 27-28 марта учебные эвакуации проходили по инициативе администрации.

Напомним, после трагедии в Кемерово губернатор Калужской области Анатолий Артамонов попросил проверить все калужские объекты с большим скоплением людей.

Фото автора.