С таксистом расплатились «прикольными» 5 тысячами

В Калуге полицейские задержали 37-летнего мужчину, которого подозревают в мошенничестве.

По версии правоохранителей, он воспользовался услугами такси и расплатился с водителем купюрой «банка приколов» номиналом 5000 рублей. Получив сдачу в 4800 рублей, пассажир скрылся.

Через пару дней 59-летний попытался расплатиться этой купюрой в терминале и на заправке, но ничего не вышло. После этого пострадавший пошёл в полицию.

Предполагаемого преступника нашли с помощью записи с камеры видеонаблюдения.