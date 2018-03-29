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С таксистом расплатились «прикольными» 5 тысячами

29.03.2018 12:31 13 1438 Дмитрий Ивьев
С таксистом расплатились «прикольными» 5 тысячами

В Калуге полицейские задержали 37-летнего мужчину, которого подозревают в мошенничестве.

По версии правоохранителей, он воспользовался услугами такси и расплатился с водителем купюрой «банка приколов» номиналом 5000 рублей. Получив сдачу в 4800 рублей, пассажир скрылся.

Через пару дней 59-летний попытался расплатиться этой купюрой в терминале и на заправке, но ничего не вышло. После этого пострадавший пошёл в полицию.

Предполагаемого преступника нашли с помощью записи с камеры видеонаблюдения.


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Тэги: криминал
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