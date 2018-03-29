Двоих малолетних попрошаек отправили в детдом

Как мы рассказывали, 19 февраля Калужский областной суд отклонил апелляционную жалобу многодетных родителей Веры и Сергея Власкиных, не согласных с решением Калужского районного суда о лишении их родительских прав на двоих детей – 8-летнего мальчика, имеющего ограничения по состоянию здоровья, и 14-летнюю девочку. Оба ребёнка в течение нескольких лет занимались попрошайничеством.

- В марте в отделе судебных приставов по Ленинскому округу Калуги было возбуждено исполнительное производство по передаче детей отделу по охране прав несовершеннолетних, недееспособных и патронажу, - сообщила в среду, 28 марта, пресс-служба УФСПП по Калужской области. – Сразу же после этого мать детей предупредили о необходимости исполнения судебного решения, а также обо всех правовых последствиях его неисполнения. Сначала женщина заявила, что детей не отдаст, будет их прятать и что ей безразличны последствия такого поведения. Однако уже на следующий день многодетная мать сама позвонила сотруднику ведомства и сказала, что готова передать детей органам опеки.

В тот же день судебные приставы выехали по месту жительства женщины и проконтролировали передачу сотрудникам органов опеки мальчика и девочки. Теперь они будут воспитываться в детских домах Калужской области. Для детей попытаются найти опекунов. Все кандидатуры рассмотрят на заседании комиссии по делам несовершеннолетних. Окончательное решение будут принимать специалисты отдела по охране прав несовершеннолетних Калуги.

По закону у Веры и Сергея Власкиных есть возможность восстановиться в родительских правах, если они пересмотрят своё отношение к детям и их воспитанию.