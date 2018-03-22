Картина дня: зверское убийство девушки раскрыто?

Рассказываем, какими новостями запомнился четверг, 22 марта.

Задержан подозреваемый в убийстве Яны Болтынюк. Мужчине 32 года, он из Калуги. Больше следователи пока ничего не сообщают. Резонансное преступление, напомним, произошло в июле 2014 года. Обожженное тело 18-летней девушки нашли в районе Муратовского Щебзавода.

Брат Яны Болтынюк прокомментировал сообщения в соцсетях о том, что якобы задержан невиновный человек.

Дом-музей на Рылеева пообещали не сносить. Городские власти говорят. что включат его в программу развития нового парка.

Театр кукол в этом году отмечает свое 25-летие. В Доме музыки по этому поводу проходит выставка «Сказочный мир». Наш фоторепортаж по ссылке.

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