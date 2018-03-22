Задержан подозреваемый в убийстве Яны Болтынюк

Подозреваемый в убийстве Яны Болтынюк задержан и находится под стражей. В среду, 21 марта, об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.
Убийство, напомним, произошло в июле 2014 года. 18-летняя девушка днём ушла из дома и не вернулась. Через несколько дней в районе Муратовского Щебзавода в Калуге нашли обожженное тело. Долгое время подозреваемых в убийстве не было. Родители даже обращались за помощью к экстрасенсам. Два года назад следователи сообщали, что проверили около 2000 человек на причастность к преступлению.
Несмотря на задержание подозреваемого, родители девушки не удовлетворены результатами расследования, говорят в СК. Об этом они заявили на встрече с главой Следственного комитета Александром Бастрыкиным.
- Несмотря на объемы расследования, которое отражено в 82 томах уголовного дела, и работу следователей и криминалистов по установлению нападавшего, «выйти» на которого удалось посредством редкой палинологической экспертизы, родители уверены, что круг нападавших – участников убийства в действительности шире, - сообщили 21 марта в СК.
Калужские следователи пока никак не комментируют ход расследования.
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