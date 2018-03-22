Дом-музей на Рылеева пообещали не сносить

Как мы рассказывали, необычный дом на улице Рылеева в Калуге должен был пойти под снос. Дело в том, что он находится на территории, где предполагается дальнейшее строительство парка. Чтобы этого не случилось, Юрий Смирнов, один из нынешних владельцев дома, обратился в областное Управление по охране объектов культурного наследия с заявлением о придании дому охранного статуса. Несмотря на то, что общественный совет его просьбу поддержал, руководство ведомства решило отказать.

Однако в среду, 21 марта, краеведы пришли на приём к председателю Заксобрания Виктору Бабурину. Они рассказали, что Калуга может утратить этот уникальный объект, сообщает пресс-служба регионального парламента. Присутствовавшая на личном приеме начальник управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Калуги Юлия КОВТУН пообещала, что в план размещения будущего парка будут внесены изменения, и дом будет сохранен.