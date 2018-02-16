Недостаточно уникальный

Калужские краеведы возмущены и обескуражены. В конце 2017 года общественный совет при областном Управлении по охране объектов культурного наследия подавляющим большинством голосов при одном воздержавшемся принял решение о включении в перечень выявленных объектов культурного наследия дома № 73 по улице Рылеева. О его удивительной истории мы рассказывали в № 3 — ​в статье «Меня охраняют духи предков». Здание было построено в конце XIX века. Когда-то к нему приценивался сам Циолковский. В 1914 году дом приобрёл купец Павел Васильевич Смирнов. Его потомки владеют частью строения до сих пор. Им удалось сделать почти невозможное — ​сохранить уникальные предметы интерьера, передающие особую атмосферу давно ушедшей эпохи.

Потомкам рода Смирновых удалось сохранить уникальные предметы интерьера, которые даже чиновники называют почти музейными.

Необычный домик может вскоре пойти под снос. Дело в том, что он находится на территории, где предполагается дальнейшее строительство парка на месте рынка. Чтобы этого не случилось, один из нынешних владельцев дома — ​Юрий СМИРНОВ обратился в областное Управление по охране объектов культурного наследия с заявлением о придании дому охранного статуса. Однако, несмотря на то что общественный совет его просьбу поддержал, руководство ведомства решило отказать.

Дом интересный, но не очень

В понедельник, 12 февраля, огорчённые краеведы отправились на встречу с начальником областного Управления по охране объектов культурного наследия Евгением ЧУДАКОВЫМ, чтобы выяснить причины такого решения.

— Мы изучили материалы по этому дому. Безусловно, он очень интересный с точки зрения существующей застройки, его интерьер практически музейный. Но, исходя из представленных документов, нельзя сделать вывод, что здание обладает уникальной историко-культурной ценностью, — ​пояснил Чудаков. — ​Все предметы можно экспонировать в других помещениях, ставить для этого всё строение на охрану не нужно.

При этом Евгений Чудаков добавил, что принятое решение окончательным не является и может быть пересмотрено, если владелец дома или краеведы предоставят более убедительные доказательства исторической уникальности здания: вдруг, например, выяснится, что Циолковский не просто приценивался к дому, но ещё и чай там пил, и даже рубашку гладил старинным утюгом из коллекции Юрия Смирнова, — ​вот это будет действительно веский аргумент.

«Десять раз подумайте!»

Дальнейший разговор, по сути, свёлся к попыткам чиновника мягко убедить защитников дома в том, что получение охранного статуса влечёт для владельцев больше минусов, чем плюсов.

— По действующему закону обязанность по сохранению памятника возлагается на собственника, — ​предупредил Евгений Чудаков Юрия Смирнова, который также пришёл на встречу. — ​Это значит, что вы получите охранные обязательства на данный объект, перечень работ по его ремонту и реставрации и должны будете их выполнять. В случае невыполнения нам придётся оштрафовать вас.

— Я в течение шести лет в одиночку поддерживаю этот дом в нормальном состоянии, — ​ответил Смирнов. — ​И собираюсь делать это и дальше.

— Если дом получит статус объекта культурного наследия, то для того, чтобы сделать ремонт или хотя бы заменить сгнивший наличник на новый, сначала нужно будет разработать научно-проектную документацию в организации, имеющей лицензию Министерства культуры РФ, — ​не отступал Чудаков. — ​Такие организации при проектировании используют реставрационные расценки. Цена, думаю, собственников неприятно удивит. Но допустим, финансы на проект наскребли. А дальше работы нужно выполнять. Делать это самостоятельно Юрий Валентинович не сможет — ​он должен нанять реставрационную организацию. Если же выяснится, что он сам лично прибил наличник, то, по действующему законодательству, мы должны будем оштрафовать его. Так что всем нужно десять раз подумать, действительно ли необходимо получать охранный статус.

«Мы будем за него бороться!»

Озвученная информация, конечно, расстроила и Юрия Смирнова, и краеведов. Но сдаваться они не собираются: «Мы будем бороться за этот дом!» В ближайшее время краеведы намерены всерьёз заняться архивной работой, чтобы представить убедительные доказательства исторической уникальности здания. Юрий Смирнов, со своей стороны, пригласил Евгения Чудакова в гости:

— Не как чиновника, а как калужанина. Чтобы вы посидели за столом, попили чаю, прониклись атмосферой дома. Может быть, тогда вы измените своё решение.

От автора

От этой встречи осталось двоякое ощущение. С одной стороны, Евгений Чудаков, конечно, должен был рассказать краеведам и владельцу дома обо всех подводных камнях, связанных с получением охранного статуса. С другой, особой заинтересованности в сохранении дома я в его глазах не увидела. А ведь домик-то и правда фантастический! В других городах, например в Мышкине, Костроме, такие здания любят и берегут независимо от того, бывали там великие люди или нет. Жаль, что в Калуге их не ценят. Когда мы разместили публикацию о доме Юрия Смирнова на нашем сайте и в соцсетях, они просто взорвались от восторгов читателей. «Это же готовая достопримечательность! — ​писали люди. — ​Властям даже делать ничего не надо — ​хозяин дома сам уже всё сделал. Вот таким людям надо помогать!» Я бы добавила: если не можете помочь, то хотя бы не мешайте.

Эта статья была опубликована в №7 газеты «Калужский перекресток» от 14 февраля 2018 года. Ещё больше интересных материалов в электронном архиве издания.