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Брат Яны Болтынюк прокомментировал задержание подозреваемого

22.03.2018 15:35 1 1517 Елена Французова
Брат Яны Болтынюк прокомментировал задержание подозреваемого

Как мы уже писали, задержан подозреваемый в убийстве Яны Болтынюк. Ему предъявлено обвинение.

В группе «Калуга жесть» появились сообщения о том, что якобы родители Яны недовольны результатами расследования. А родственники задержанного в «Одноклассниках» пишут о его невиновности, мол, 32-летнего мужчину взяли за салфетку с его кровью, которая была найдена в парке.

- Много сплетен, догадок и прочего на просторах Интернета в последнее время. Как я и говорил, как раскроют дело, я все напишу и расскажу, - написал 22 марта в группе «Добровольное движение имени Яны Болтынюк» брат убитой Денис Болтынюк. - Сейчас следствие еще идет. Да, есть подозреваемый, есть улики, которые указывают на то, что он там был. Нет, не будет такого, что свалят всё на случайного человека. Ни я, ни моя семья деньги на адвоката не собираем. Помогать подозреваемому материально или еще как-нибудь - митинги, письма на ТВ - я не призываю. Хотя моей семье уже это приписали.  И само собой я ни в коем разе этого вам не запрещаю. Но, узнав в дальнейшем все детали дела, я предполагаю, что вы бы отказались от этой затеи.

Напомним, что зверское убийство произошло в июле 2014 года. 18-летняя девушка вечером не вернулась домой. Через несколько дней в районе Муратовского Щебзавода в Калуге нашли обожженное тело. Долгое время подозреваемых в убийстве не было. Родители даже обращались за помощью к экстрасенсам. Два года назад следователи сообщали, что проверили около 2000 человек на причастность к преступлению.


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Тэги: криминал яна болтынюк
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